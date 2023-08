Tử vi 3 ngày tới đây (từ 18-20/8/2022), 3 con giáp này cứ ló mặt ra đường là tiền đè ngộp thở, tiêu mãi không hết

Nhờ cát tinh soi chiếu nên trong 3 ngày tới 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Thời gian 3 ngày tới đây (từ 18-20/8/2022), do được thần phật phù hộ nên người tuổi Mão nhất định sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão có thể nói là “cầu tài đắc tài” “cầu lợi được lợi”. Ngoài ra, do được cấp trên đánh giá cao về năng lực làm việc nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lưởng và tăng thưởng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thiện lương, làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thích ứng rất cao. Trong thời gian 3 ngày tới đây (từ 18-20/8/2022), hoạnh tài của con giáp này rất vượng, sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn. Do “Chính Quan Tinh” và “Thích Mã Tinh” xuất hiện trong cung mệnh nên công việc có nhiều tin vui, đồng thời lại được cát tinh “Địa Giải” phù hộ nên những lúc gặp khó khăn nhất, người tuổi Mùi đều có quý nhân giúp đỡ về công việc và tài chính. Chính vì những điều trên, người tuổi Mùi không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và có thể sống thoải mái về tiền bạc trong một thời gian dài.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường khiêm tốn và luôn âm thầm nỗ lực, phấn đấu làm việc. Trong thời gian 3 ngày tới đây (từ 18-20/8/2022), vận thế của con giáp này rất hưng vượng. Cho dù là tài vận hay tình cảm, đều có những sự tiến triển khả quan. Đặc biệt do công việc ngày càng thuận lợi nên tiền bạc kiếm về cũng ngày càng nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

