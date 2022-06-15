Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau lộc lá vây quanh, không còn vướng bận chuyện tiền nong, vận trình khởi sắc thấy rõ

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 06:00

Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau được tử vi dự đoán là may mắn nhất trong 12 con giáp vào 3 ngày tới.

Tuổi Mão 

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau lộc lá vây quanh, không còn vướng bận chuyện tiền nong, vận trình khởi sắc thấy rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. 

Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ Thủy sinh Mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền.

Trong 3 ngày tới, tuổi Dần có thể chưa vượng phát nhưng nhìn chung cuộc sống cũng bình an. Họ có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh, giúp người thân phát triển sự nghiệp, mở rộng đường thăng tiến. Tuy nhiên, những người tuổi Mão cũng nên kìm chế tính nóng nảy của mình để mọi việc trong cuộc sống càng thêm thuận lợi hơn. 

Tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau lộc lá vây quanh, không còn vướng bận chuyện tiền nong, vận trình khởi sắc thấy rõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa. 

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc trong 3 ngày tới. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý.  

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết.

 

Tuổi Hợi

 

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau lộc lá vây quanh, không còn vướng bận chuyện tiền nong, vận trình khởi sắc thấy rõ - Ảnh 3
Ảnh minh họa. 

Theo tử vi, Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong 3 ngày tới, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, Dậu còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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Dưới đây là dự báo về tình hình tài chính của 3 con giáp từ ngày 15-22/6 và những khoản đầu tư mà họ nên cân nhắc, theo một số thầy phong thủy tại Hồng Kông.

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