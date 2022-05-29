Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau được Thiên Ấn phù trợ, đường tài lộc vô cùng hanh thông, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 09:39

3 ngày tới đây, các con giáp chuẩn bị quét sạch lộc lá, tiền vàng của thiên hạ, số đỏ vô cùng khiến người người ganh tị.

Tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau được Thiên Ấn phù trợ, đường tài lộc vô cùng hanh thông, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi - Ảnh 1

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể trong 3 ngày tới. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần bạn, để bạn có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai.

 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể.

 

Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

 

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau được Thiên Ấn phù trợ, đường tài lộc vô cùng hanh thông, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi - Ảnh 2

Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Ngọ luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.

Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, 3 ngày tới đây vận khí của tuổi Ngọ sẽ dần khởi sắc. Họ sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày tới, các con giáp sau được Thiên Ấn phù trợ, đường tài lộc vô cùng hanh thông, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi - Ảnh 3

3 ngày tới được đánh giá là thời gian cát lành đối với người tuổi Dần. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Dần có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Dần có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

Tử vi đúng 11h ngày 30/5/2022, Thần Tài chống lưng, Quý Nhân hậu thuẫn, 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ có được may mắn trong mọi việc

Tử vi đúng 11h ngày 30/5/2022, Thần Tài chống lưng, Quý Nhân hậu thuẫn, 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ có được may mắn trong mọi việc

Tử vi 11 giờ ngày 30/5/2022 tới đây cho biết, có tới 3 con giáp sự nghiệp nở rộ, tài lộc hanh thông, làm gì cũng gặp được may mắn hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 58 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới