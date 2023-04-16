Tử vi 3 ngày tới (17/4-19/4): Những con giáp "trước nghịch sau thuận", đường tài vận đỏ thắm như son

Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc. Bởi vậy, trong 3 ngày tới sẽ không khó để bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu này cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của Dậu trong 3 ngày tới có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới.

Đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tố chất hơn người nên làm việc gì cũng dễ thành công. Bằng nỗ lực của chính mình, trong 3 ngày đầu tuần tới, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, đây là nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Điều này ám chỉ, cấp trên đang muốn nâng bạn lên vị trí mới.

Trong 3 ngày đầu tuần tới, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm thật tốt và đừng sợ thất bại nhé, chỉ khi bạn làm tốt thì mọi thứ mới ổn và vị trí đó mới nằm trong tay bạn. Có gì khó khăn hãy hỏi cấp trên vì chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Làm việc cật lực nhưng Ngọ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ôn hòa với mọi người, giao tiếp là điều rất quan trọng đối với một người ở vị trí quản lý.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Tam Hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong 3 ngày tới này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình.

Trong 3 ngày tới bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, với tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Có thể nói trong 3 ngày tới bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công.

Mặc dù các mối quan hệ xung quanh hòa thuận nhưng bản mệnh lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa con giáp này và người ấy còn nhiều bất đồng. Ngũ hành xung khắc chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa cả hai thêm sâu sắc.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm