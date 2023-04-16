Tử vi 3 ngày tới (17/4-19/4): Những con giáp "trước nghịch sau thuận", đường tài vận đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 08:19

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp sau đây sẽ vượt qua biến cố và cải vận thành công, thăng quan tiến chức nhờ có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc. Bởi vậy, trong 3 ngày tới sẽ không khó để bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Tử vi 3 ngày tới (17/4-19/4): Những con giáp 'trước nghịch sau thuận', đường tài vận đỏ thắm như son - Ảnh 1
Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu này cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của Dậu trong 3 ngày tới có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tố chất hơn người nên làm việc gì cũng dễ thành công. Bằng nỗ lực của chính mình, trong 3 ngày đầu tuần tới, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, đây là nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Điều này ám chỉ, cấp trên đang muốn nâng bạn lên vị trí mới.

Tử vi 3 ngày tới (17/4-19/4): Những con giáp 'trước nghịch sau thuận', đường tài vận đỏ thắm như son - Ảnh 2

Trong 3 ngày đầu tuần tới, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm thật tốt và đừng sợ thất bại nhé, chỉ khi bạn làm tốt thì mọi thứ mới ổn và vị trí đó mới nằm trong tay bạn. Có gì khó khăn hãy hỏi cấp trên vì chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Làm việc cật lực nhưng Ngọ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ôn hòa với mọi người, giao tiếp là điều rất quan trọng đối với một người ở vị trí quản lý.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Tam Hợp cục độ mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong 3 ngày tới này. Bản mệnh may mắn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ nhờ bản tính hòa đồng, dĩ hòa vi quý của mình. 

Tử vi 3 ngày tới (17/4-19/4): Những con giáp 'trước nghịch sau thuận', đường tài vận đỏ thắm như son - Ảnh 3

Trong 3 ngày tới bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, với tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao nên con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Có thể nói trong 3 ngày tới bạn đang bước những bước tiến rất vững chắc trên đường tới thành công. 

Mặc dù các mối quan hệ xung quanh hòa thuận nhưng bản mệnh lại cảm thấy không hài lòng với chuyện tình yêu của mình. Dường như giữa con giáp này và người ấy còn nhiều bất đồng. Ngũ hành xung khắc chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa cả hai thêm sâu sắc.

 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp TÀI LỘC VÔ BIÊN, TÌNH DUYÊN NỞ RỘ vào tuần cuối tháng 4 (24/4-30/4)

3 con giáp TÀI LỘC VÔ BIÊN, TÌNH DUYÊN NỞ RỘ vào tuần cuối tháng 4 (24/4-30/4)

Bước vào tuần cuối tháng 4, 3 con giáp này có tài lộc dồi dào, vững bước trên con đường công danh, kiếm tiền về đầy túi, nên duyên tiền định.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'