Tử vi 3 ngày tới (16 - 19/5): 3 con giáp CÁT TINH chiếu cố, lộc trời mưa tuôn, nợ nần trả sạch, PHÚ QUÝ SANG GIÀU từ đây

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 23:58

3 ngày tới, các con giáp sau đây được trời Phật độ phù, sớm ngày thoát nạn, trở mình giàu sang.

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày tới (16 - 19/5): 3 con giáp CÁT TINH chiếu cố, lộc trời mưa tuôn, nợ nần trả sạch, PHÚ QUÝ SANG GIÀU từ đây - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần là một trong 4 con giáp phát tài trong 3 ngày tới vì bản mệnh sẽ được thần tài chiếu cố, gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Không cần mất quá nhiều thời gian để kiếm tiền, con giáp này chỉ cần ngồi yên tập trung nắm bắt thời cơ và phát huy hết khả năng của mình cũng có thể kiếm được một khoản kha khá rồi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá sốt ruột khi tài vận chưa tới bởi từ giữa tuần trở đi, đường tài lộc mới thực sự khởi vượng.

Thu nhập của những người làm công ăn lương và người kinh doanh buôn bán đều khởi sắc. Người làm thuê có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, trong khi đó người kinh doanh buôn bán sẽ thu được lợi nhuận cao hơn trước rất nhiều. 

Tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày tới (16 - 19/5): 3 con giáp CÁT TINH chiếu cố, lộc trời mưa tuôn, nợ nần trả sạch, PHÚ QUÝ SANG GIÀU từ đây - Ảnh 2
 Ảnh minh họa 

Tuần mới là một tuần khá hanh thông đối với người cầm tinh con gà. Thời gina này bạn nên mở lòng mình ra đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại.

Tử vi 3 ngày tới, Dậu đừng quá để ý đến đánh giá của người ngoài, dù cho người ta có cảm thấy những điều bạn làm là hoang đường, thiếu thực tế đi chăng nữa, bởi biết đâu, đó lại là một hướng đi phù hợp với bạn

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng rất đáng mơ ước tuổi Dậu sẽ có thời gian hạnh phúc bên người mình yêu. Đây là giai đoạn lý tưởng cho bạn tìm kiếm hạnh phúc của mình.

 

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày tới (16 - 19/5): 3 con giáp CÁT TINH chiếu cố, lộc trời mưa tuôn, nợ nần trả sạch, PHÚ QUÝ SANG GIÀU từ đây - Ảnh 3
  Ảnh minh họa

Tuổi Mùi chính là một trong 4 con giáp phát tài trong 3 ngày tới, bởi ngoài nguồn thu nhập chính, con giáp này cũng kiếm được một khoản kha khá từ công việc phụ. Công việc có thể sẽ vất vả và gặp phải những rắc rối phát sinh nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để.

Chưa hết, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi trong khoảng thời gian này cũng khởi sắc trông thấy. Những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc, làm quen với những người khác giới. Trong khi đó, tình cảm của những cặp đôi lại càng thêm nồng đượm, mọi xích mích trước đó đều được hóa giải.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 24h tới, có 3 con giáp cải vận số, sướng đủ đường, cơ may trúng số đổi đời, giàu nứt vách

Đúng 24h tới, có 3 con giáp cải vận số, sướng đủ đường, cơ may trúng số đổi đời, giàu nứt vách

Nếu bạn thuộc ba con giáp dưới đây, còn không mau mua xổ số đi chứ? Mua ngay kẻo hết giờ lành tháng tốt!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui tử vi may mắn tử vi vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng