Tử vi 3 ngày tới (15-17/7/2022): 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, tiền cứ thế ĐỔ THẲNG vào túi, CHỚP MẮT LÀ CÓ TIỀN

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 20:51

3 con giáp này vô cùng vượng phát.

 

Tuổi Ngọ

Tài vận trong tuần của bạn cũng đang rộng mở thênh thang. Nếu bạn đang có ý định mở cửa hàng hay kinh doanh thêm một món hàng nào khác thì bạn nên triển khai ngay từ 15-17/7/2022. Vận khí đang vượng sẽ tăng cơ hội thành công của bạn lên nhiều lần so với bình thường đó.

Trên phương diện tình cảm, tình yêu nhỏ của bạn có thể sẽ phải đối diện với những sóng gió, hãy kiềm chế cơn nóng giận của mình để không làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nhé.

Tử vi 3 ngày tới (15-17/7/2022): 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, tiền cứ thế ĐỔ THẲNG vào túi, CHỚP MẮT LÀ CÓ TIỀN - Ảnh 1
Vận khí đang vượng sẽ tăng cơ hội thành công của bạn lên nhiều lần so với bình thường đó. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Vận trình tuần mới của tuổi Mão khá tốt, có nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Vợ chồng thấu hiểu nhau, xóa bỏ mọi hoài nghi, hiểu lầm về đối phương. Người độc thân cũng không khó để tìm được cho mình đối tượng ưng ý, tình cảm phát triển rất nhanh khiến bạn cũng thấy bất ngờ.

Sự nghiệp cũng có dấu hiệu khởi sắc, một số vấn đề khúc mắc hay khó khăn gặp phải từ tuần trước đó được xử lý triệt để. Con giáp này thể hiện được tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái nên dù nhiệm vụ khó tới cỡ nào cũng vẫn hoàn thành xuất sắc.

Từ 15-17/7/2022 những bạn có ý định nhảy việc nên tận dụng mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý. Bạn cũng nên sắp xếp lại công việc theo hướng chuyên nghiệp và có kế hoạch hơn, đừng làm theo ngẫu hứng, vừa mông lung tốn thời gian mà không hiệu quả.

Trong khi đó người buôn bán kinh doanh cần cảnh giác khi tiếp xúc với khách hàng mới, nếu gặp gỡ đối tác cũ thì phải giữ lời ăn tiếng nói thận trọng kẻo đổ vỡ kế hoạch. Hơn nữa gặp những người khéo léo nhưng giả tạo, giảo hoạt thì càng phải tỉnh táo để tránh bị người khác dùng chiêu trò lừa đảo, lợi dụng.

Tuổi Mùi

Từ 15-17/7/2022, tuổi Mùi mang trong mình tinh thần hứng khởi, làm việc hăng hái, công việc thu được khá nhiều thành quả tốt đẹp.

Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, tuần này đều hứa hẹn những trải nghiệm thú vị trong công việc và vấn đề tài chính.

Cũng theo đó, vận khí ngày càng hanh thông, mưu cầu đại sự dễ thành. Tất nhiên, tài lộc cũng theo hướng đó mà dần khởi vượng.

Quý nhân Tam Hợp trợ mệnh tuổi Mùi suốt tháng, đặc biệt trong tuần này, sức mạnh phù trợ tăng lên đột biến. Vì thế, nếu thấy việc ký kết hợp đồng thành công, giao dịch buôn bán lớn suôn sẻ… cũng không có gì quá bất ngờ.

Có thể coi đây là thời điểm mà tuổi Mùi gần như sở hữu trong tay cả 3 yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Quan trọng là bạn có hạ quyết tâm để theo đuổi mục tiêu tới cùng hay không thôi. Một khi đã có phương hướng và mục tiêu rõ ràng, với những chú Dê, không gì là không thể.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi ngọ

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