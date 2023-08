Tử vi 3 ngày tới (13/3 - 15/3) có "Phúc Tinh" chiếu mệnh, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đi vào quỹ đạo của thịnh vượng, may mắn

Tuổi Tỵ

Từ ngày 13/3 đến 15/3, vận trình của tuổi Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, đào hoa nở rộ, mọi sự hanh thông, tài lộc tăng vọt, lại có Chính quan hộ mệnh, nhiều điềm lành. Họ sẽ được trời ban cho phúc khí, gia đình hạnh phúc, cuộc sống vô cùng suôn sẻ, không phải lo toan mà chăm chỉ làm ăn, sự nghiệp và cuộc sống đều hanh thông, gặp nhiều may mắn đáng ghen tị. Họ luôn vượt lên trên chính mình, tích cực và có thể đạt được những điều tuyệt vời. Nếu gặp may mắn giàu có tích cực, tuổi Tỵ có thể kiếm tiền thuận lợi nhờ làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống vật chất phong phú, cả công danh lẫn tài lộc.