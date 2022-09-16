Tử vi 3 ngày TIẾP THEO (17/9 - 19/9), 3 con giáp được Ngọc Hoàng mở kho ngân lượng, ban thẻ Lộc Tài ăn xài thoải mái

Cục diện lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của tuổi Mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của con giáp này với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên.

3 ngày tiếp theo (17/9 - 19/9), tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc, nhờ có tài tinh mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Có người vừa được nhận lương nên tiền rủng rỉnh túi, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí.

3 ngày tiếp theo (17/9 - 19/9), tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc, nhờ có tài tinh mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt.

Về sức khỏe , tuổi Mão không phải quá lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ 3 ngày tiếp theo (17/9 - 19/9) may mắn hanh thông. Chính Quan xuất hiện cho thấy con giáp này đang có những bước tiến rõ rệt. Bạn thể hiện năng lực, bản lĩnh một cách rõ ràng thông qua việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém chút hạnh phúc. Tử vi cho biết mối quan hệ của các cặp đôi có vẻ như chứa đựng cơn bão ngầm. Còn người độc thân thì chưa tìm được cơ hội để bày tỏ yêu thương.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực rỡ. Nhưng chỉ với người kiên nhẫn, biết nhìn xa trông rộng mới nắm bắt được những cơ hội này.

Tử vi cho biết mối quan hệ của các cặp đôi có vẻ như chứa đựng cơn bão ngầm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, 3 ngày tiếp theo (17/9 - 19/9) tuổi Dậu dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày. Khi đối diện với khó khăn, tuổi Dậu dũng cảm và quyết đoán dẫn dắt đội nhóm vượt rào ngoạn mục. Tính tình độ lượng, hòa đồng cũng là một yếu tố đem lại vận quý nhân rực rỡ cho bản mệnh.

Mặt tài vận gặp Kiếp Tài thần sát nên người tuổi Dần vốn có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào nhưng bản tính lại tự tin quá đáng. Dù bản thân biết cách kiếm tiền nhưng không biết giữ tiền, gây hao tài tốn của.

Mặt tình cảm gặp Kiếp Tài tọa mạng. Chuyện tình cảm của người tuổi Dần không có nhiều biến động. Gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa nhưng có vẻ “thiếu muối”. Phần chuyên này xuất phát từ nguyên nhân cả hai người quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân. Cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm trước khi những vết rạn nứt khó hàn gắn.

Với chí hướng cao xa và lòng tự tin hơn người, 3 ngày tiếp theo (17/9 - 19/9) tuổi Dậu dễ dàng xử lý mọi công việc phát sinh trong ngày. Ảnh minh họa: Internet

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