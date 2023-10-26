Tử vi 3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/10/2023): 3 con giáp phất lên như vũ bão, bạc vàng đầy nhà, giàu sang tột đỉnh

Người tuổi Sửu vốn sáng dạ nên nắm bắt vấn đề gì cũng nhanh chóng hơn người khác. Bên cạnh đó, một khi học được điều gì bản mệnh sẽ ghi nhớ rất lâu, khó mà quên được.

Vậy nên, ngay cả khi không học về kinh tế, chưa có kiến thức cơ bản thì chỉ cần có người hướng dẫn là người tuổi Sửu sẽ trở nên rất vững vàng trong lĩnh vực này. Con giáp tuổi Sửu học một biết mười nên không thỏa mãn với những kiến thức được hướng dẫn. Bản mệnh luôn tự mình tìm tòi, học hỏi thêm. Khi đã thành thạo, bản mệnh sẽ biết cách đặt ra mục tiêu tham vọng cho mình rồi từ đó kiên định phát triển theo phương hướng ấy.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/10/2023), người tuổi Mùi hôm nay bạn luôn cố gắng hoàn thành công việc.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn đang đạt những thành tựu tốt, luôn nỗ lực làm việc, cải thiện thời gian chính bản thân.

Tình cảm: Tình cảm bạn cho đi nhiều, nhưng không nhận lại được từ đối phương sự chân thành.

Tài lộc: Muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện tài lộc cần chăm chỉ và cố gắng.

Sức khoẻ: Luôn vui vẻ, hạnh phúc, chú ý giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/10/2023), tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.

Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.