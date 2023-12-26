Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/12): 3 con giáp phúc khí tràn trề, tài lộc như mưa, cuộc sống lên hương, may mắn đứng đầu bảng

May mắn về tài chính giúp cho tuổi Dậu có được thu nhập như ý. Con giáp này lại tiết kiệm đều đặn hàng tháng và đầu tư số tiền này đã giúp nhiều người có được số tiền khá lớn trong tài khoản của mình.

Tuy nhiên, tuổi Dậu nên xây dựng thói quen tốt cho việc chăm sóc sức khỏe , thời gian đầu mọi thứ khó khăn và chưa có chuyển biến đáng kể nhưng theo thời gian mọi thứ sẽ dần tốt lên và bản mệnh sẽ cảm thấy hài lòng với nỗ lực của bản thân.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người nhạy cảm, tốt bụng và luôn ân cần với người khác. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, con giáp này cũng được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (26, 27 và 28/12), những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và tài lộc. Sự sáng tạo không ngừng nghỉ sẽ giúp con giáp này đạt được thành công, nhiều giải thưởng và cơ hội hơn. Về mặt tài lộc, tuổi Hợi có thể tìm thấy những đột phá trong một số lĩnh vực phi truyền thống và toả sáng trước đám đông.

Người tuổi Hợi nên duy trì ước mơ và theo đuổi sự nghiệp, chú ý lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý hơn. Con giáp này cần tập trung vào nghệ thuật và sáng tạo vì lĩnh vực này sẽ giúp họ đạt được thành công lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.