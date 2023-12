Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/12): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, hưởng trái ngọt liên tiếp, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Tài lộc: Bạn mong những tài lộc bất ngờ xảy ra với bạn.

Sức khoẻ: Không chịu đựng khi cơn đau buốt vì răng đau nhứt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận may của người tuổi Tý lúc lên cao lúc xuống thấp khiến cuộc sống nhiều lúc cảm giác bị chênh vênh. Nhưng sau hôm nay, bản mệnh có thể nắm bắt may mắn mà Thần Tài tặng cho mình. Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/12), vận may sẽ ở lại song hành cùng bản mệnh.

Vận may tài chính giúp người tuổi Tý kiếm tiền thuận lợi hơn. Bởi vậy, dù đang theo đuổi bất kể công việc gì, bản mệnh cũng nên hết mình, chăm chỉ và sáng tạo. Bởi bản mệnh càng nỗ lực bao nhiêu thì tiền bạc thu về nhiều bấy nhiêu.

Chưa kể, các dự án cũng như công việc mà người tuổi Tý thực hiện từ lâu, thậm chí từ đầu năm, đến bây giờ mới có kết quả. Vì vậy, đây sẽ là thời điểm bản mệnh cần dồn hết sức lực để “chạy nước rút”. Tiền bạc trong thời điểm này cũng dư dả, giúp cuộc sống của bản mệnh được nâng cao.

Nhưng người tuổi Tý cũng nên nhớ tiết kiệm và lên kế hoạch tích luỹ để chuẩn bị cho cuộc sống thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/12), vận trình tài lộc của tuổi Mão có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Những ai đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua nay được hưởng thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thích hưởng thụ không gian cá nhân tự do hơn là việc dành thời gian cho người khác và tìm kiếm một nửa cho mình. Vì thế, con giáp này thường tìm cách từ chối các buổi gặp mặt làm quen.

Trong khi đó, các cặp đôi sẽ phải đối diện với một vài vấn đề chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá hoang mang lo lắng, chỉ cần hai bên cùng đồng lòng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.