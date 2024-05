Tử vi 3 ngày liên tiếp (21, 22 và 23/5), 3 con giáp chuyển xui thành may, phất lên như Rồng, chính thức hết khổ, làm gì cũng giàu

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu hiền lành lương thiện nên may mắn phát tài trong 3 ngày tới. Tử vi trong trong năm 2024, người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Những người tuổi Dậu thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Tử vi cho biết nếu người tuổi Dậu có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng đạt được những thành tựu mà mình mong muốn. Trong 3 ngày tiếp theo, tuổi Dậu sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đến một lúc bạn nhận ra những sai lầm của bản thân trong công việc. Thời gian này tuổi Mão không mơ mộng cao sang, luôn có những chính kiến của mình trong công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão công việc đã cho bạn nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó rút ra bài học của bản thân.

Tình cảm: Không thích sự khó tính của đối phương, luôn mong nhận được những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không có được kinh tế như mong muốn, nhưng bạn nhận ra nhiều bài học bất ngờ.

Sức khoẻ: Bắt đầu tự mình nhận ra sự thay đổi tiêu cực của sức khỏe, cố gắng thay đổi đi từng bước.

