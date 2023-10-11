Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023): 3 con giáp tạm biệt lo toan, tài lộc khả quan, tình cảm ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 21:05

Đây là thời điểm mà 3 con giáp sau tạm biệt vận xui, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Tuổi Tỵ 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023), tuổi Tỵ không được may mắn trong sự nghiệp. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Nay bản mệnh dễ bị sai khiến bất ngờ, đang yên đang lành lại phải thực hiện việc gì đó.

May mắn trên phương diện tiền bạc, tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, thế nhưng nếu chịu khó tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ tích được khá tiền, không thua kém ai hết.

Thêm vào đó, vận tình cảm của tuổi Tỵ rất tốt. Con giáp này chăm chỉ làm việc thiện, muốn đối đãi với những hoàn cảnh bất hạnh bằng lòng từ bi, tính hay thương người nên dễ được người ta quý mến. Gia đình bản mệnh hôm nay đi xa sẽ bình an vô sự trên mọi nẻo đường.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023): 3 con giáp tạm biệt lo toan, tài lộc khả quan, tình cảm ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi nếu đang gặp khó khăn trong công việc sẽ có người đến giúp đỡ giải quyết. Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp được những khách hàng mới. Nếu như người tuổi Mùi gặp khó khăn trong việc huy động vốn thì để bắt đầu dự án thì đừng ngần ngại chia sẻ với lãnh đạo, cơ hội được rót vốn hay giúp đỡ là rất lớn.

Người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có một số tiền lớn chảy vào tài khoản vào 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023). Số tiền này đến như một cơn mưa kịp thời giúp xoa dịu những điều bản mệnh đang phải trải qua. Đây là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tăng lên và bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023): 3 con giáp tạm biệt lo toan, tài lộc khả quan, tình cảm ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023), người tuổi Mão không thích ai phải chịu đựng vì mình.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão tỏ ra bản thân luôn đúng trong mắt mọi người, xem xét bản thân nhiều hơn. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không muốn đối phương vì bạn mà chịu thiệt thòi bởi gia đình.    

Tài lộc: Đầu tư số tiền lớn vào công việc, mở mang kiến thức 

Sức khoẻ: Có chút mệt mỏi khi phải làm việc liên tục.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/10/2023): 3 con giáp tạm biệt lo toan, tài lộc khả quan, tình cảm ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau cuối ngày sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm giàu, buôn may bán đắt, tiền tài liên tục chảy vào túi.

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