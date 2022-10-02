Tử vi 3 ngày đầu tuần (3-5/10): Vận may xoay vần, tài lộc sung túc, 3 con giáp đón chương mới cuộc đời, gặt hái quả ngọt

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 12:36

Dự đoán trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp dưới đây gặp nhiều điều may trong sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo.

Tuổi Thân

Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Trong thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. 

Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3-5/10): Vận may xoay vần, tài lộc sung túc, 3 con giáp đón chương mới cuộc đời, gặt hái quả ngọt - Ảnh 1
Trong thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào 3 ngày đầu tuần, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. 

Người làm công ăn lương thì càng về cuối năm lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví, đón một cuộc sống sung túc ấm no. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3-5/10): Vận may xoay vần, tài lộc sung túc, 3 con giáp đón chương mới cuộc đời, gặt hái quả ngọt - Ảnh 2
Vào 3 ngày đầu tuần, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp khá nhạy cảm, hay lo âu và hay cảm thấy bất an. Trong cuộc sống, họ không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ.

Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian này, mọi vấn đề gặp phải cũng dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương, lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3-5/10): Vận may xoay vần, tài lộc sung túc, 3 con giáp đón chương mới cuộc đời, gặt hái quả ngọt - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai 1/10, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

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