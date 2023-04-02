Tử vi 3 ngày đầu tuần (3/4 - 5/4), 3 con giáp được trời ban LỘC siêu to, tiền hốt mỏi tay không ngừng, lợi nhuận làm 1 sinh 10

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 05:16

Những con giáp này gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mĩ mãn trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu bản tính thật thà, cần cù, lại siêng năng chăm chỉ nên rất được người quý mến, cấp trên trọng dụng. Bạn không bao giờ để lẫn lộn chuyện công và chuyện tư lẫn lộn. Nhờ những ưu điểm này cộng với sự nỗ lực và cống hiến của Sửu trong 3 ngày đầu tuần.

Cơ hội thăng chức, cất nắc lên vị trí lãnh đạo của bạn xác suất rất lớn. Tuổi Sửu sẽ gặt hái được thành công. Bên cạnh đó, có quý nhân hỗ trợ nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền tài, cơ đồ cũng thăng hoa.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3/4 - 5/4), 3 con giáp được trời ban LỘC siêu to, tiền hốt mỏi tay không ngừng, lợi nhuận làm 1 sinh 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng trong 3 ngày đầu tuần, cục diện thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3/4 - 5/4), 3 con giáp được trời ban LỘC siêu to, tiền hốt mỏi tay không ngừng, lợi nhuận làm 1 sinh 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất sâu sắc, cứng rắn và quyết đoán. Tử vi 3 ngày đầu tuần, bạn gặp được nhiều người có mối quan hệ tốt, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Tình yêu cũng như ý, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, khởi sắc nên Dần không phải lo nghĩ gì nhiều.

Đặc biệt, cấp trên đang ưu ái và muốn trao cơ hội thăng quan tiến chức cho bạn. Nếu bạn thực sự muốn bản thân có uy quyền hơn thì hôm bay hãy tính chuyện thử vào vị trí mới đi nhé. Tình yêu của bạn và người ấy đang trong độ chín, việc xúc tiến cho tương lai chỉ còn là chuyện mớt sớm, một chiều mà thôi!

Tử vi 3 ngày đầu tuần (3/4 - 5/4), 3 con giáp được trời ban LỘC siêu to, tiền hốt mỏi tay không ngừng, lợi nhuận làm 1 sinh 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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