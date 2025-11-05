Tử vi 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), 3 con giáp vận đỏ quấn thân, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy, giàu lên nhanh chóng

Trong 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), Thiên Tài giúp Hợi thành công trong con đường kiếm tiền, tuổi Dậu hay được quý nhân trợ giúp và che chở để tránh gặp tai họa trong ngày này. Càng ngày bạn càng có động lực để kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện sớm thôi. Không sợ vất vả, con giáp chăm chỉ này chỉ sợ không có việc để làm.

Đường tình duyên bớt trắc trở nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy. Nữ tuổi Dậu được chồng yêu thương, trong quá trình chung sống với nhau dù hay cãi vã nhưng luôn biết giữ lửa cho tổ ấm của mình. Nam tuổi Dậu ăn nói có duyên, vui tính, hay được người ngoài giúp đỡ và kết bạn.

Trong 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bạn thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì bạn biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm.

Con giáp tuổi Thân

Trong 3 ngày cuối tuần (7/11- 9/11), Chính Tài hối thúc để con giáp tuổi Thân khao khát hơn trong việc kiếm tiền, bạn đang nuôi sự quyết tâm trong mình và bắt đầu thực hiện mong muốn. Hãy tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu nhé vì nếu lơ là thì kết quả khó được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!