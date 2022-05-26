Tử vi 3 ngày cuối tuần 27/5 - 29/5: Dậu được Phúc Tinh phù hộ, muôn bề yên ấm, Tỵ Tài lộc vượng nhất, dinh tiền tỷ, đổi nhà sang

Tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 27/5 đến 29/5/2022, tuổi Sửu sẽ tìm thấy niềm vui và yêu thích việc tận hưởng những phút giây vui vẻ với đồng nghiệp, bạn bè và đưa ra các ý tưởng thú vị. Nhờ thế, con giáp này cảm thấy hoàn toàn hài lòng với các quyết định của mình.

Vận trình tình cảm của người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn những người đã có đôi có cặp nên chú ý lời ăn tiếng nói tránh hiểu lầm, rạn nứt tình cảm.

Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng từ cuối tuần. Bạn chỉ cần cố gắng không ngừng trong khoảng thời gian này thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó, đem lại lợi nhuận không chỉ cho chính bản thân mà còn cho người khác.

Tuổi Dậu

Từ ngày 27 đến 29/5, tuổi Dậu kiểm soát vấn đề khá tốt, nhờ đó mà không có khó khăn nào đủ ngăn trở được con giáp này cả. Thậm chí, một số tồn đọng cũ cũng lần lượt được bản mệnh xử lý ổn thỏa.

Các vấn đề đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Vận trình tình cảm của người độc thân gặp vận may trong tình yêu, có thể tìm được nửa kia phù hợp với mình.

Tuổi Tỵ

Cuối tuần này, tuổi Tỵ phát tài phát lộc, làm ăn tăng tiến. Nếu có thể phát huy năng lực trong lĩnh vực nào thì con giáp này có thể làm thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập càng sớm càng tốt.

Tuổi Tỵ sẽ phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những ngày cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ trên phương diện tình duyên. Gia đình bạn duy trì được bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Các thành viên luôn quan tâm đến nhau, sẵn sàng tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo