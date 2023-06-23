Tử vi 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6): 3 con giáp thăng hoa vượt bậc, vượng phát vượng lộc, làm một lời mười, mở cửa đụng quý nhân

Những người tuổi Tuất hiền lành, nhưng không kém phần quyết đoán. Con giáp không ham danh lợi, nhờ vậy lại thường được chiếu cố, may mắn, cơ hội tự tìm đến.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6), Thần Tài giúp sức, biến nguy thành may mắn. Con giáp như cây ngay không sợ chết đứng, chứng tỏ được sự ngay thẳng, càng có chữ tín trong lòng lãnh đạo. Từ đây sự nghiệp con giáp sẽ lên như diều gặp gió.

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Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính tình cẩn thận, làm gì cũng có sự tính toán trước sau, có phương án dự phòng cho các kế hoạch. Chính điều này mang lại sự chủ động, may mắn cho bản mệnh. Tuổi Tỵ từng bước thực hiện một số thay đổi theo kế hoạch nên kết quả được cải thiện, thành công ngày càng rực rỡ.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6) bạn mệnh có khả năng ký kết được các hợp đồng lớn, gặp đối tác lớn. Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ có quý nhân nâng đỡ, đó có thể chính là bạn bè ngay gần bên. Họ mang đến cho tuổi Tỵ những lời khuyên, lời động viên tích cực. Nhờ đó, bản mệnh có tâm trí sáng suốt, tinh thần thoải mái khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh tuổi Dậu rất ổn định và đơn giản trong cách cư xử với mọi người, họ sống thẳng thắn và lạc quan. Họ cũng là người rất nhiệt tình. Người tuổi Dậu nhanh nhạy, họ có thể nhìn nhận nhiều vấn đề và đưa ra được những phản ứng, cách giải quyết kịp thời.

Những người tuổi Dậu rất trung thực và đáng tin cậy, họ không thích mắc nợ người khác. Chỉ cần người khác giúp đỡ họ, họ sẽ không bao giờ quên ơn. Họ thành công và thường được quý nhân chỉ dạy bởi tâm hồn trong sáng, nhân hậu nên họ phát triển nhanh hơn rất nhiều.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/6 - 25/6) nếu biết sử dụng tài năng của mình và nắm bắt tốt hơn các cơ hội trong cuộc sống, người tuổi Dậu sẽ có khả năng kiếm tiền rất tốt. Thời gian này, tài vận của người cầm tinh tuổi Dậu rất hanh thông, thăng tiến trong công việc, thu nhập cũng tăng nhanh, đời sống được cải thiện hơn rất nhiều.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.