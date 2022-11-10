Tử vi 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), 3 con giáp nhanh tay đón vận, trong túi lắm tiền trong tay lắm của, ngồi rung đùi cũng tự có ăn

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 18:30

Nhờ có Cát Tinh chiếu rọi, những con giáp này sẽ hặt hái nhiều may mắn, giàu sang trong 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11).

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng nhìn xa trông rộng tốt. Theo tử vi, họ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và sẵn sàng vất vả, vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), 3 con giáp nhanh tay đón vận, trong túi lắm tiền trong tay lắm của, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 1
Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11), người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Đây sẽ là khoảng thời gian tài lộc của con giáp này cải thiện rõ rệt. Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền.

Sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Dần làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có khả năng tập trung cao độ và cháy hết mình trong cuộc sống. Bạn làm việc có quy trình rõ ràng, kế hoạch đầu cuối chuẩn chỉnh nên dễ chiếm được lòng tin của lãnh đạo. Chính hiệu suất công việc mà bạn tạo ra sẽ mở ra cho bạn cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), 3 con giáp nhanh tay đón vận, trong túi lắm tiền trong tay lắm của, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 2
Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11) là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Tuổi Mùi

 

Mùi bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Mùi có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11, 12, 13/11), 3 con giáp nhanh tay đón vận, trong túi lắm tiền trong tay lắm của, ngồi rung đùi cũng tự có ăn - Ảnh 3
Đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của Mùi thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. 3 ngày cuối tuần này (11, 12, 13/11), đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị. Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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