Tử vi 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch: Top 3 con giáp được thần tài quý nhân chiếu cố, may mắn hết phần thiên hạ, khiến người khác đỏ mắt mà ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 17:06

Đây là những con giáp được cho là sẽ kiếm được rất nhiều trong 3 ngày tới.

 Tuối Dậu

Tử vi học có nói những người tuổi Dậu là những người có tài và rất miệt mài làm việc, kiếm tiền. Dù những tháng cuối năm công việc, cuộc sống gặp một số khăn nhưng 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch thì sẽ thay đổi chóng mặt.

Chỉ cần 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Không những gặp may mắn mọi lúc mọi nơi mà tuổi Dần còn được cấp trên tương trợ, đồng nghiệp giúp đỡ hết mình.

Không chỉ những người làm công ăn lương tiến triển mà những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lộc lá đổ về ầm ầm.

Tử vi 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch: Top 3 con giáp được thần tài quý nhân chiếu cố, may mắn hết phần thiên hạ, khiến người khác đỏ mắt mà ghen tị - Ảnh 1
Chỉ cần 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo như tử vi học thì những người tuổi Thìn là những người luôn nỗ lực và cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình.

Bước sang 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch đánh dấu sự khởi sắc cho tài vận và sự nghiệp của người tuổi Thìn. Không chỉ liên tục gặp may mắn mà năm tới đây những người tuổi Thìn còn có cơ hội để trở nên giàu có và thịnh vượng.

Dù những người tuổi Thìn có làm nghề gì đi chăng nữa thì nửa cuối năm số tiền trong tài khoản cũng tăng lên đáng kể khiến người khác ghen tỵ. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn còn được Thần Tài chiếu cố không ngừng nên chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ gì cả. Kể từ đây, những người tuổi Thìn còn có thể mua nhà, sắm xe.

Tuổi Dần

Nhắc đên con giáp may mắn, giàu sang trong 3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch thì không thể không nhắc đến tuổi Dần. Theo như tử vi có nói, may mắn đã gõ cửa nhà Dần liên tục. Chính nhờ may mắn nên Dần làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu nhập tăng lên chóng mặt.

Tử vi có nói sau những cố gắng không mệt mỏi và sự chăm chỉ hết mình thì đó chính là thành quả mà Dần xứng đáng nhận được khi bước sang năm 2023.

3 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch hứa hẹn là một năm mà những người tuổi Dần sẽ thăng chức tăng lương, công danh sự nghiệp nở rộ, tiền cứ vơi lại đầy.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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