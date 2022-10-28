Tử vi 3 ngày (29, 30 và 31/10): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:20

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này vừa nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

 

Tuổi Dần

Chính Ấn soi chiếu, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần cũng phát triển cực kỳ hanh thông. Bản mệnh là cánh tay đắc lực của lãnh đạo nên luôn được giao cho phụ trách những công việc quan trọng. Bạn sắp được chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Tử vi 3 ngày (29, 30 và 31/10): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người tham gia các cuộc thi cử, tuyển chọn, bạn cảm thấy tự tin với vốn kiến thức của bản thân nên phát huy được đúng điểm mạnh của mình. Chắc hẳn, bạn sẽ gây ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng, tin mừng sẽ đến vào một vài ngày tới.

Tuổi Dậu

Thời gian trước, người tuổi Dậu khá vất vả, họ thường không biết mình phải làm gì nên rất xông pha, luôn kiên trì tìm tòi những cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Dậu là con giáp đại diện cho việc có công mài sắt, có ngày nên kim, ngày trước vất vả thế nào thì sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đến cuối tháng, do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín.

Tử vi 3 ngày (29, 30 và 31/10): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong những ngày này, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn, thần tài quý nhân đều tề tụ đầy đủ, hợp sức giúp tuổi Dậu có được cuộc sống viên mãn, dư dả và đủ đầy. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, mưu lược hơn người. Đó là điều không ai trong chúng ta có thể bàn cãi. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập và luôn cố gắng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều bước tiến. Vận trình tài lộc của họ cũng khởi sắc trở lại.

Tử vi 3 ngày (29, 30 và 31/10): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, dù gặp không ít khó khăn trong công việc nhưng người tuổi này vẫn kiên trì, không ngừng cố gắng. Người làm kinh doanh sẽ gặp đối tác mới, khách hàng mới và có nhiều cơ hội làm ăn mới. Họ buôn may bán đắt, ký được những hợp đồng có giá trị. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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