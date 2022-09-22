Tử vi 3 ngày (23, 24 và 25/9): Top 3 con giáp may mắn, kiếm được bội tiền tích được lắm của, có cuộc sống vương giả trong mơ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trời sinh khỏe mạnh, dẻo dài. Họ có ưu điểm sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định. Tuổi Sửu này sống an phận, có nhiều ước mơ. Họ không ngại khó, ngại khổ. Chỉ cần được trao cơ hội, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

Người tuổi Sửu rất tiết kiệm và biết cách chi tiêu vừa đủ. Trong 3 ngày (23, 24 và 25/9) này tuổi Sửu được quý nhân phù trợ nên trong công việc ngày càng thành công. Người làm kinh doanh giữ chân được khách hàng. Công việc kinh doanh của họ phất lên trông thấy. Con giáp tuổi Sửu có thu nhập cao, có thể mua nhà, tậu xe cùng nhiều món đồ có giá trị cho bản thân và gia đình.

Tuổi Mùi là những người thích tiểu tiết, không ưa sự qua quýt, trong công việc, họ luôn chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian để có thể đạt đến sự hoàn mỹ.

Thời gian trước tuổi Mùi là 1 trong 4 con giáp gặp xung vận nên vận may của tuổi Mùi được cho là ở mức trung bình. Tuy nhiên, trong 3 ngày (23, 24 và 25/9) tuổi Mùi lại nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, nên biết tranh thủ kiếm tiền để không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Mùi nên tận dụng 3 ngày (23,24 và 25/9) để làm giàu, vì sang tháng 10 dương lịch thì mọi chuyện sẽ không còn được thuận lợi như hiện tại.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Trong cuộc sống, họ có một đầu óc nhanh nhạy và có khả năng tìm ra hướng đi mới, tạo xu thế và giỏi trong việc kinh doanh. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày (23, 24 và 25/9) tài vận của con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng tốt hơn. Con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm. Cuộc sống của tuổi Dần được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dần làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Dần gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.