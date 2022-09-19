Tử vi 3 ngày (20-22/9): Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có vô cùng, làm đâu thắng đấy, chuyển mình rực rỡ 

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 11:50

Tiên đoán 3 con giáp may cực may, giàu cực giàu, về già hưởng phú quý.

Tuổi Mão

Dự đoán vận trình tình cảm của tuổi Mão sau một thời gian có phần trầm lắng thì hiện tại bản mệnh tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, tuổi Mão dù có đặt ra mục tiêu gì cũng dễ dàng thành công.

Những người tuổi Mão càng nỗ lực cho công việc bao nhiều thì càng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, những người tuổi Mão sẽ có vận đào hoa cuộc sống vô cùng viên mãn ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, tuổi Mão còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa đích thực của mình, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Tử vi 3 ngày (20-22/9): Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có vô cùng, làm đâu thắng đấy, chuyển mình rực rỡ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Mão đang công chức thì chỉ cần tập trung hết mình cho công việc của mình, là có thể gặt hái được nhiều thành công. Mọi khó khăn trước đó sẽ được giải quyết vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Tý

Thông minh, lanh lợi, quyết đoán, dễ hiểu vì sao tuổi Tý có những ngày cực kì hanh thông. Với người làm kinh doanh thì công việc sẽ được như ý. Tình cảm dạt dào giúp họ có động lực làm việc hăng say hơn. Nhờ vậy mà tiền chảy vào túi nhiều hơn.

Tử vi 3 ngày (20-22/9): Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có vô cùng, làm đâu thắng đấy, chuyển mình rực rỡ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang làm quản lý thì bản mệnh nên cân nhắc việc tuyển thêm nhân sự để san bớt việc cho bạn. Nếu không bạn sẽ vô cùng mệt mỏi và áp lực. Nguồn tài chính của bạn ổn định nên hãy tẩm bổ cho mình một chút. Như vậy thì cơ thể mới khỏe mạnh để tiếp tục làm việc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có công danh vô cùng viên mãn, còn đường công việc của người tuổi Sửu đang dần có dấu hiệu cải thiện, dù ở mức độ rất nhỏ, chưa thực sự rõ ràng và có thể là đến chính bạn cũng chưa thể nhận ra ngay được. Chính vì vậy, tuổi Sửu càng cố gắng hết sức mình và đừng vội than phiền với người khác.

Tử vi 3 ngày (20-22/9): Chỉ đích danh 3 con giáp giàu có vô cùng, làm đâu thắng đấy, chuyển mình rực rỡ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi cho biết trong thời gian này bạn cũng không gặp phải việc gì đáng lo lắng hay quan ngại bởi bạn có đủ sức để kiểm soát tình hình công việc sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, bản mệnh của người tuổi Sửu chỉ cần tránh tâm lý chủ quan mà dẫn tới sai sót nhỏ là được.

Trên con đường tài lộc người tuổi Sửu đôi lúc sẽ gặp phải những khó khăn nhưng, bạn cần phải bình tĩnh hơn và chớ vội thất vọng mà bỏ qua những cơ hội tốt đang tới với mình nhé. Đặc biệt, với những ai đã có đôi có cặp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này vừa bước lên xe hoa là đổi vận vinh hoa, càng về già càng giàu có 

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này vừa bước lên xe hoa là đổi vận vinh hoa, càng về già càng giàu có 

Phụ nữ thuộc ba con giáp này có cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương, sống tốt với người khác, gia đình hòa thuận.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 59 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 55 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng