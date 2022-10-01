Tử vi 3 ngày (2, 3 và 4/10): 3 con giáp được Quý Nhân lâm môn, công việc thuận lợi, tình duyên nở hoa

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 14:11

Dự đoán 3 con giáp phát tài, kiếm được khoản tiền kha khá, thoải mái chi tiêu theo ý muốn trong 3 ngày này.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người siêng năng, chăm chỉ, không ngừng cố gắng nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Người tuổi Dậu lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên họ biết coi trọng đồng tiền và sức lao động. Ưu điểm tuyệt vời nhất của tuổi Dậu là sự nhiệt huyết và phấn đấu không ngừng dù trong hoàn cảnh nào. Tử vi học có nói, trong 3 ngày này vận may tuổi Dậu sẽ khởi sắc.

Tử vi 3 ngày (2, 3 và 4/10): 3 con giáp được Quý Nhân lâm môn, công việc thuận lợi, tình duyên nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dậu định hướng đi mới trong sự nghiệp, từ đây kéo theo tài vận dồi dào trong tương lai. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì việc tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý chỉ trong tầm nay. Thời gian này, tuổi Dậu sẽ gặp được nhân duyên tốt, giúp cuộc sống tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.

Tuổi Mão

Bản mệnh tuổi Mão giải quyết hầu hết các nhiệm vụ đâu vào đấy, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Điều này giúp bạn không những xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở mà về phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều nên biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm.

Tử vi 3 ngày (2, 3 và 4/10): 3 con giáp được Quý Nhân lâm môn, công việc thuận lợi, tình duyên nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lạ gì khi trong 3 ngày này Mão được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tuổi Tỵ

Đây là thời điểm Tỵ cố gắng hết sức phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, từ đó thu được thành quả như mong muốn khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa thi Tỵ cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho Tỵ vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua. Nhờ có Cát Tinh che chở nên tuổi Tỵ được tiếp xúc nhiều với cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ và chẳng ngại khó thì sớm muộn gì con giáp này cũng sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo. Thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Tử vi 3 ngày (2, 3 và 4/10): 3 con giáp được Quý Nhân lâm môn, công việc thuận lợi, tình duyên nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào thời gian này trong khi người làm đầu tư hay kinh doanh được giới thiệu cho những khách hàng hoặc đối tác triển vọng, từ đó kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, Tỵ hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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