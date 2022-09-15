Tử vi 3 ngày (15, 16 và 17/9): Được Thần Tài ban "Lộc", những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 08:30

Dự đoán 3 con giáp sau liên tiếp nhận may mắn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì một bước tiến thẳng lên đỉnh vinh quang.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu lạc quan, dám làm dám chịu và giàu nhiệt huyết. Trong cuộc sống, con giáp này dành phần lớn thời gian cho công việc. Dậu rất quan tâm đến cảm xúc và những ý kiến của người khác nhưng cũng có chính kiến của riêng mình. Người tuổi này có cá tính, ổn định, điềm đạm lại chăm chỉ.

Tử vi 3 ngày (15, 16 và 17/9): Được Thần Tài ban 'Lộc', những con giáp này được dự đoán sẽ 'thừa thắng xông lên', xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong tuần này người tuổi Dậu lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra. Tài lộc của Dậu cũng không tồi khi mà được Thần Tài nâng đỡ. Chỉ cần Dậu có mục tiêu phấn đấu, nỗ lực thì chắc chắn những thành quả mà Dậu gặt hái được trong thời gian tới không hề ít đâu.

Tuổi Ngọ

Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tử vi 3 ngày (15, 16 và 17/9): Được Thần Tài ban 'Lộc', những con giáp này được dự đoán sẽ 'thừa thắng xông lên', xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu. Tử vi học có nói, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Hợi

Hợi cũng là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng con giáp này luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo. Tử vi nửa và cuối tháng 9 dương lịch, đường tài lộc công danh của tuổi Hợi cực kỳ hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan.

Tử vi 3 ngày (15, 16 và 17/9): Được Thần Tài ban 'Lộc', những con giáp này được dự đoán sẽ 'thừa thắng xông lên', xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hợi sẽ có một năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két 

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két 

Dự báo 3 con giáp dưới đây thay vận đổi đời, đem may mắn tài lộc kéo hết về nhà, phú quý vinh quang kéo dài bền lâu.

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