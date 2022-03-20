Tử vi 3 con giáp từ ngày 21/3 đến hết tháng có thần giao cách cảm với thần Tài, hoan hỉ dọn đường đón tiền vàng vào nhà

Tử vi từ ngày 21/3 đến hết tháng của những con giáp này sẽ được thần Tài phù trợ, hoan hỉ dọn đường đón tiền vàng vào nhà, làm gì cũng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất Tử vi từ ngày 21/3 đến hết tháng dự đoán tuổi Tuất sẽ có cát thần Tam Hợp trợ mệnh, lại thêm thần Tài tương thân, tài lộc vì thế lên tầm cao mới khiến ai cũng ngưỡng mộ. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Đây là thời điểm tuổi Tuất báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến.

Ảnh minh họa Tuổi Sửu Tử vi tuổi Sửu từ ngày 21/3 đến hết tháng dự đoán sẽ hanh thông về phương diện tiền bạc, tài lộc dồi dào, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như "diều gặp gió", con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Ảnh minh họa Tuổi Tỵ Tử vi từ ngày 21/3 đến hết tháng dự đoán người tuổi Tỵ sẽ được mang nhiều phúc khí, tài lộc từ đây cũng hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Họ sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm, làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn. Ảnh minh họa *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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