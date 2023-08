Tử vi 3 con giáp may mắn nhất ngày 7/3 đến 11/3, tiền ập vào cửa nhà, một bước thành đại gia, mở rộng đường tiến vào cuộc sống phú quý

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán tuổi Sửu là con giáp có nhiều may mắn nhất trong 5 ngày tới do có cát tinh nhập mệnh. Từ đây, người tuổi Sửu đặc biệt may mắn trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng chức tăng lương, còn người kinh doanh làm chủ thì công việc ngày thêm hồng phát, lợi nhuận ngày một nhiều. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thậm chí họ còn tìm được cơ hội để đổi đời. Có ý chí tiến thủ, cuối năm nay họ sẽ gặp một vận may đặc biệt, có thể giúp thay đổi cuộc sống về sau.