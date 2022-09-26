Tử vi 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp này chỉ cần quơ tay là vớ được tài lộc, cuối năm tiền vô như nước, sướng không ai bằng, giàu có vô đối

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 21:15

3 con giáp sẽ bất ngờ gặp được hỷ sự, và tài vận sẽ đến từ những nơi họ không bao giờ nghĩ đến.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ. Không những thế, tuổi Mùi còn là người biết kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân cũng như của cả gia đình.

Điều đặc biệt, tuổi Mùi có những thói quen bình thường tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là đức tính tốt giúp họ thành công trong cuộc sống. Trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch này, tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt vào những tháng cuối năm sẽ bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng “cá kiếm” được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

Tử vi 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch: 3 con giáp này chỉ cần quơ tay là vớ được tài lộc, cuối năm tiền vô như nước, sướng không ai bằng, giàu có vô đối - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Mùi có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ.  Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nỗ lực, cố gắng, vượt lên số phận để đạt được điều mình mong muốn. Trong 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch, vận may của tuổi Dần sẽ thật sự thịnh vượng vào khoảng giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa, những người này sẽ giúp tuổi Dần xây dựng cơ ngơi ổn định, giải quyết mọi rắc rối tồn đọng một cách êm đẹp, nhờ vậy mà tài vận ngày càng dồi dào. Vào 2 tuần đầu tháng 9 âm lịch tuổi Dần sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc, nếu không phải thăng tiến lên lương thì ít nhất họ cũng biết được con đường tương lai của mình rộng mở như thế nào. Với sự quyết tâm không ngừng và không bao giờ đầu hàng trước số phận, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau tuổi Dần sẽ có cuộc sống phú quý khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Thìn

Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người được trời ban cho số mệnh giàu có phú quý. Tuy nhiên, điều đó lại đến muộn hơn so với những con giáp khác. Tuổi Thìn có tính cách độc lập, tự chủ, họ hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì và luôn cẩn trọng với mọi thứ, không muốn có sơ suất không đáng có.

Bên cạnh đó, đa số tuổi Thìn đều là những người thông minh, và họ sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong năm Mậu Tuất này, vận may của tuổi Thìn đến hơi muộn, phải đến gần cuối năm mọi thứ mới thật sự bùng nổ. Cụ thế, vào2 tuần đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống thật sự bước sang một trang mới giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, từ giờ đến lúc cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình để làm giàu, tạo dựng cuộc sống viên mãn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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