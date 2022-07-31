Tử vi 2 tuần đầu tháng 8 (từ 01-15/08/2022): 3 con giáp được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng", giàu có bất chấp, TIỀN VÀNG rơi xuống lấp lánh hoa cả mắt

Mùi thông minh, dịu dàng, biết cách ăn nói thấu tình đạt lý. Bạn là con giáp thành công nhất trong 12 con giáp. Vận mệnh của Mùi trong 2 tuần tới sẽ vô cùng vượng phát. Sự nghiệp đã đến thời điểm phất lên, khởi sắc ngoài mong đợi.

Tử vi 2 tuần đầu tháng 8 (từ 01-15/08/2022), không chỉ sự nghiệp, tài lộc của bạn có khởi sắc mà đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Mùi được nhiều người tán tỉnh và trở thành tâm điểm, nổi bật giữa đám đông. Có rất nhiều người muốn tính đến chuyện trăm năm với bạn. Tuy nhiên hãy sáng suốt chọn cho mình một người xứng đáng.

Những dự định, ước mơ của bạn bấy lâu nay đều sẽ thực hiện thành công. Không chờ đợi người khác giúp đỡ, bạn cũng có thể hoàn thành tốt bằng chính năng lực của mình.

Tử vi 2 tuần đầu tháng 8 (từ 01-15/08/2022), không chỉ sự nghiệp, tài lộc của bạn có khởi sắc mà đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có sức chịu đựng rất lớn. Bạn luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Tỵ ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn việc càng khó khăn khi đạt được kết quả tốt mới thật sự ý nghĩa.

Tỵ là con người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng của mình cho ai biết. Nhiều người tiếp xúc với bạn đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ Tỵ. Tuy nhiên bạn không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Tử vi 2 tuần đầu tháng 8 (từ 01-15/08/2022), bạn được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận. Tỵ nên chuẩn bị két sắt chứa tiền.

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng có số hưởng. Một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới tìm được cuộc sống như mong muốn. Cách đây không lâu, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính, dù không phải quá tệ hại nhưng cũng đủ khiến họ phiền não.

Nhưng may mắn, trong năm nay, tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong 14 ngày tới, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Tử vi 2 tuần đầu tháng 8 (từ 01-15/08/2022) tuổi Thìn sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.