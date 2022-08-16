Tử vi 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022): Top 3 con giáp CÓ DUYÊN KINH DOANH ĐỎ RỰC, THU VỀ NHỮNG KHOẢN LỜI LỚN, mua nhà mua xe, tiền bạc dư dả

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây hãy mở tiệc ăn mừng ngay nhé.
- Tử vi nửa cuối tháng 8, thần tài gõ cửa, rộng đường vinh hoa, 3 con giáp hanh thông tài lộc, phú quý dư dả, sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều tin vui, may mắn
- Tử vi 6 ngày tới (17/8 - 22/8), Thần may mắn mỉm cười, 3 con giáp vận trình sắp tới vinh quang không thiếu, trúng số dễ như chơi, tài lộc dư dả, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo
Tuổi Tý
Tuổi tý là con giáp có tử vi 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022) khá thuận lợi. Công việc, sức khỏe, con cái đều tốt. Đối với công việc nên làm ăn lương thiện sẽ gặp may vì sẽ có quý nhân phò trợ. 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022) được xem là thời gian làm ăn phát đạt của những người tuổi Tý, song nếu bạn làm ăn thật thà mới có điều này. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời.
Người đang yêu nên giữ gìn, vun đắp tình cảm, vì tình cảm luôn được bạn nắm bắt một cách tốt nhất. Để hưởng được những điều may mắn trong 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022), người tuổi Tý nên siêng năng đi chùa. Đường tình duyên của tuổi Tý năm nay cũng khá thuận lợi để kết hôn và sinh con.
Tuổi Sửu
Đây là một năm có nhiều thăng tiến của người tuổi Sửu đặc biệt là 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022), nhưng lại có họa thị phi, tình duyên không thuận.
Trong công việc, được cát tinh soi chiếu, nên sự nghiệp của người tuối Sửu trong 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022) khá thuận lợi, có nhiều cơ hội phát triển. Người làm công ăn lương có "đất" để chứng tỏ năng lực của mình, khả năng cao sẽ được thăng chức. Người kinh doanh buôn bán nếu biết nắm bắt thời cơ, mở rộng hợp tác kinh doanh chắc chắn thu về món hời lớn.
Tuổi Thìn
Công việc tốt, có thể làm ăn riêng để phát huy hết khả năng của mình. Tuổi Thìn trong 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022) sẽ kiếm được khá nhiều tiền và tiêu cũng không ít. 2 tuần cuối tháng 8 (từ 17-31/8/2022) khá thuận lợi để bạn làm việc lớn.
Tình yêu có cơ hội nảy nở nhất là với người cùng năm sinh hoặc cùng nơi làm việc. Người đang yêu chú ý giữ gìn tình cảm, tránh cãi cọ dẫn đến chia tay.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.