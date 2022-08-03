Tử vi 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến, vận đen “cuốn gói ra đi”, tài lộc lũ lượt đổ về, đường tài vận sáng chói dễ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 06:08

Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài chọn mặt gửi vàng, ban cho giàu sang may mắn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch. Vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về. Cuộc sống của bạn trong thời điểm này phải nói là phất lên như diều gặp gió.

Tiền bạc ngày càng hanh thông, muốn tiêu gì cũng không còn phải đắn đo, suy xét như trước. Thời điểm này, tiểu nhân cũng không dám giỡn mặt, bày trò sau lưng bạn. Thế nên hãy giữ vững tâm thế để thực hiện những điều mình mong ước bấy lâu nay. Những dự án của bạn chắc chắn sẽ thực hiện được, thậm chí còn thành công vang dội.

Tử vi 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến, vận đen “cuốn gói ra đi”, tài lộc lũ lượt đổ về, đường tài vận sáng chói dễ mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Những người tuổi Mùi được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão không còn phải lo lắng về những khoản nợ mình vay trước đó. Trong 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch, Thần Tài sẽ để ý và ban cho bạn nhiều bổng lộc khủng. Bạn không còn phải lo lắng, áp lực quá nhiều về công việc. Vì dù có khó khăn đến mấy, Mão cũng sẽ được quý nhân nâng đỡ, vượt qua dễ dàng.

Thời điểm này, bạn nên tập trung hết sức, hết tâm vào công việc. Bởi đây là giai đoạn hoàng kim mở ra một trang cuộc đời mới của bạn thêm đẹp đẽ hơn. Số tiền bạn kiếm được sẽ dư dả tiêu xài đến già không hết. Đôi khi còn đủ để mua nhà, sắm xe, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ.

 Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, rất nhạy cảm với việc phát hiện ra các cơ hội kinh doanh kiếm lời.

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 7 âm lịch, do đón nhận phúc khí và tài khí vượng phát nên tài vận của người tuổi Tý khởi sắc rực rỡ. Đồng thời do có quý nhân giúp đỡ nên con giáp này cũng sẽ nhận được không ít sự giúp đỡ về tiền bạc. Chính vì thế, người tuổi Tý làm việc gì cũng thành công với sự ủng hộ tài chính vững bền.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Không còn gì phải bàn cãi về con giáp có tài lộc thăng tiến như vũ bão, cực kì nhiều may mắn, cuộc sống được thần tài quý nhân chiếu cố nồng hậu.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi tý

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