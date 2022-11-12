Tử vi 2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022: 3 con giáp phú quý dư dả, tài lộc tăng tiến, phước báo vô biên, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 19:45

Trong 2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022, 3 con giáp này sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, công việc và luôn dư dả tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Mặc dù thời gian gần đây, những người tuổi Ngọ đều đang có sự nghiệp thuận lợi tuy nhiên 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, họ như được “tiếp thêm sức mạnh” khi gặp thêm nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống lẫn tiền bạc. Sau nhiều nỗ lực trước đó, người tuổi Ngọ sẽ có luôn trong trạng thái rủng rỉnh tiền bạc, cả tiền tiết kiệm lẫn tiền kiếm được đều không ngừng tăng, “muốn nghèo cũng khó”.

Tài vận, sự nghiệp của người tuổi Ngọ đều lên cao nhưng họ vẫn cần phải chăm chỉ làm việc và không ngừng nỗ lực để thêm rực rỡ. Vừa gặp được quý nhân phù trợ, vừa có cơ hội “tích thêm” tiền bạc, cuộc sống trong thời gian tới của người tuổi Ngọ sẽ như diều gặp gió.

Tử vi 2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022: 3 con giáp phú quý dư dả, tài lộc tăng tiến, phước báo vô biên, tiền vào như nước - Ảnh 1
Mặc dù thời gian gần đây, những người tuổi Ngọ đều đang có sự nghiệp thuận lợi tuy nhiên 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, họ như được “tiếp thêm sức mạnh” khi gặp thêm nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống lẫn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đang làm việc hết sức chăm chỉ, vì vậy sẽ không khó nếu như họ thu hoạch được nhiều thành quả. Bước sang 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi gặp thêm rất nhiều may mắn. 

Không chỉ gặp thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày hay phát triển không ngừng trong sự nghiệp, người tuổi Tuất trong thời gian sắp tới còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Bên cạnh những khoản tiền cũ không ngừng sinh sôi nảy nở thì cuối tháng 5 này, người tuổi Tuất còn đặc biệt may mắn trong việc đầu tư. Với tốc độ kiếm tiền và tiết kiệm tiền này, trở thành "đại gia" là điều không hề khó với con giáp này.

Tử vi 2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022: 3 con giáp phú quý dư dả, tài lộc tăng tiến, phước báo vô biên, tiền vào như nước - Ảnh 2
Bước sang 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi gặp thêm rất nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hổ

Sang 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Hổ sẽ bước vào một vòng quay mới của vận may. Thời gian này sẽ thuận lợi để người tuổi Hổ thực hiện được những dự định dang dở hoặc bắt đầu một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu. 

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những người tuổi Hổ đang làm công việc kinh doanh. Bằng sự thông minh, khéo léo vốn có, người tuổi Hổ sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều khoản thu nhập để bổ sung thêm vào túi tiền của mình. Với người tuổi Hổ mà nói, thời gian này “chỉ có thể giàu thêm chứ không bao giờ nghèo đi”. 

Tử vi 2 tháng âm lịch cuối cùng của năm 2022: 3 con giáp phú quý dư dả, tài lộc tăng tiến, phước báo vô biên, tiền vào như nước - Ảnh 3
Sang 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Hổ sẽ bước vào một vòng quay mới của vận may - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần qua một đêm, 3 con giáp được Thần Tài mở kho tài lộc, cầu được ước thấy, may mắn dồn dập, ngã xuống hố vàng

Chỉ cần qua một đêm, 3 con giáp được Thần Tài mở kho tài lộc, cầu được ước thấy, may mắn dồn dập, ngã xuống hố vàng

Tử vi có nói, qua đêm nay (10/11/2022) có 3 con giáp gặt hái rất nhiều may mắn về tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 tháng cuối năm 2022 tử vi ngày 12/11 của 12 con giáp tử vi ngày 12/11/2022 tử vi 12/11 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 51 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy