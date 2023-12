Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 và 31/12), 3 con giáp tài lộc vượng phát, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, sớm đổi đời năm Quý Mão

Tài lộc: Dễ bị đàm tiếu khi bạn đang gặp phải kinh tế khó khăn.

Sức khỏe: Thường học thêm các môn bơi lội, cải thiện thể lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi vốn luôn được đánh giá cao nhờ sự tháo vát và chăm chỉ của bản thân. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dựa vào cố gắng của mình để tạo ra của cải và mong muốn sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 và 31/12), những vất vả và bất công mà người tuổi Mùi phải chịu trước đó sẽ chấm dứt, áp lực được giải tỏa, họ có thể thở phào nhẹ nhõm với những thành tích đạt được, có quyền mong đợi điều tốt đẹp đang đến.

Khả năng làm việc của họ được phát huy, nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này cũng có tư duy liên tục đổi mới, với sự hỗ trợ của quý nhân, người tuổi Mùi có thể xoay chuyển thành công và trở nên giàu có trong tháng cuối năm này.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh cũng sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào thời gian này và sẽ rất khó để bạn không kiếm được nhiều tiền. Thời gian này chỉ có lãi đổ về, tha hồ thu tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 và 31/12), tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bản mệnh có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền.

Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bản mệnh lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.