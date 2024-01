Tử vi 2 ngày liên tiếp (27/1 và 28/1), 3 con giáp hưởng lộc Thần Tài, thu tiền mỏi tay, lãi mẹ đẻ lãi con, ngồi không vẫn giàu nứt vách

Tài lộc: Tài chính là mối lo ngại của bạn, chăm chú làm việc để cải thiện thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lém lỉnh lại hòa đồng, dễ gần. Họ có nhiều bạn bè, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm trong công việc. Dù làm việc gì, họ cũng cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Người tuổi Thân có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, dễ được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (27/1 và 28/1), người tuổi này có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuộc sống của họ tràn đầy hy vọng, tài lộc sung túc, tương lai tươi sáng, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh.

Người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, người buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết.

Người tuổi Thân làm việc cẩn trọng, tận tụy nên ít khi mắc sai lầm. Thời gian này, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Họ biến khó khăn thành thuận lợi, ngày một thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (27/1 và 28/1), tuổi Ngọ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày theo đúng thời hạn đặt ra. Bản mệnh luôn có cảm giác làm mãi không hết việc, đã vậy lại còn có thể vấp phải thái độ bất hợp tác của đồng nghiệp. Những va chạm trong quá trình làm việc chung đã khơi mào một cuộc chiến tranh ngầm giữa đôi bên. Lúc này, bản mệnh càng cần phải giữ cái đầu lạnh để chiếm được ưu thế.

Tài lộc ở thời điểm này khá thăng trầm. Tiền bạc vừa thu về chưa được bao lâu thì đã gặp phải họa hao tài, khiến tiền của trong túi cứ không cánh mà bay. Nguyên nhân thất thoát có thể đến từ thói quen chi tiêu bừa bãi của bản mệnh, hoặc cũng có thể do kinh doanh thiếu hiệu quả, đầu tư dễ thua lỗ.

Bù lại, vận trình tình cảm của con giáp này khởi sắc, đôi lứa xứng đôi. Bản mệnh và người ấy hài hòa về mặt tính cách, biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Bản mệnh còn độc thân có lẽ cần bỏ nhiều thời gian và chủ động hơn để tìm kiếm một nửa cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.