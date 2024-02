Tử vi 2 ngày liên tiếp (13/2 và 14/2), 3 con giáp vận trình lên hương, hưởng phúc TỔ TIÊN, phú quý vang danh, phát tài năm Giáp Thìn

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng và luôn cẩn thận trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi Ngọ họ sống rất có trách nhiệm và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào, họ sẽ không để cấp trên phải thất vọng. Tuổi Ngọ trong thời gian này thường không có vị trí quá cao do bản thân ưu tiên cuộc sống bình yên bên gia đình và cũng là con giáp có số phát tài cuộc sống luôn hanh thông

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13/2 và 14/2), người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn gặt hái nhiều thành những vất vả trong công việc trước đây của tuổi Ngọ sẽ được giải quyết triệt để. Tử vi cho biết do được cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới.

Tử vi trong thời gian tới những người tuổi Ngọ chính là con giáp cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. Với sự thông minh tinh tế, tuổi Ngọ nhất định sẽ không bỏ lỡ thời cơ.

Tuổi Dần

Tử vi 2 ngày liên tiếp (13/2 và 14/2), người tuổi Dần là người chu đáo khi chăm sóc người khác.

Công việc: Người tuổi Dần sắp đặt công việc, luôn sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra.

Tình cảm: Muốn đưa đến đối phương sự chân thành vốn có, nhưng vì khó giao tiếp, bạn chưa thể ngỏ lời.

Tài lộc: Nhận định sắc xảo, làm việc thận trọng từ đó tài chính ổn định.

Sức khoẻ: Biết đầu tư cho sức khoẻ bản thân, không để cơ thể mệt mỏi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.