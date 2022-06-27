Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong 2 ngày giữa tuần. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần quan tâm và tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Chỉ khi quan tâm đến họ, bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí thích hợp.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày giữa tuần của 12 con giáp cho thấy, với người tuổi Thìn, nhờ có sự nâng đỡ của Nhị Hợp, đương số được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là đem lại động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên chi phối vận trình 2 ngày giữa tuần của người tuổi Mùi. Bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng nhiều khi bạn quá độc lập, thích tự làm mọi việc, không muốn mọi người can thiệp vào công việc của mình.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, dù là người bận rộn đến mấy. Bạn trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Tài chính ổn định, chất lượng cuộc sống của bạn được đảm bảo. Về tình cảm, bạn vượng vận đào hoa, những người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo