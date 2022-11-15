Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 16 - 17/11 ), duy nhất 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, bất ngờ lớn đang đợi, tiền tài đổ về tay, hỷ sự rơi trước ngõ, cuối năm cát khí tràn lan, thập phần vượng sắc vô biên

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 18:35

Tử vi 2 ngày giữa tuần, 3 con giáp này được thần may mắn gõ cửa, tận tay trao phước lành, bất ngờ lớn đang đợi, kinh hỷ kéo đến, tiền tài về tay, gia đạo sung túc vô biên.

Tuổi Dần

Tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng gặp nhiều thuận lợi. Thậm chí, bạn còn gặp gỡ được quý nhân và đối phương sẽ có cách giúp bạn thoát khỏi những vướng mắc đã làm khó bạn trong suốt khoảng thời gian qua.

Người trẻ tuổi đừng nên ngại hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh mình. Thông qua quá trình trao đổi, học hỏi, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh chóng đấy. Còn nếu cứ giữ mãi những điều không biết trong lòng, bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc trong tương lai.

Thổ Kim tương sinh, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết hơn trước. Cha mẹ con cái cũng biết cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhờ những lời quan tâm động viên mà cả hai dành cho nhau. 

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 16 - 17/11 ), duy nhất 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, bất ngờ lớn đang đợi, tiền tài đổ về tay, hỷ sự rơi trước ngõ, cuối năm cát khí tràn lan, thập phần vượng sắc vô biên - Ảnh 1
Người trẻ tuổi đừng nên ngại hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày có quý nhân Tương Hội trợ mệnh, những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẽ giúp cho công việc người tuổi Thân trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể nhân thời cơ này triển khai những dự án đã ấp ủ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Chính Ấn chỉ đường soi lối, cơ hội để bạn được thành công như mong đợi sẽ là rất cao. Hãy luôn học hỏi không ngừng nghỉ, lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm cũng sẽ giúp cho nhanh chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, ấm êm nhờ ngũ hành tương sinh. Tình cảm gia đình giữ được sự hoà hợp, viên mãn nhờ sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Người độc thân có nhiều khả năng sẽ tìm thấy một nửa của mình trong ngày mai.

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 16 - 17/11 ), duy nhất 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, bất ngờ lớn đang đợi, tiền tài đổ về tay, hỷ sự rơi trước ngõ, cuối năm cát khí tràn lan, thập phần vượng sắc vô biên - Ảnh 2
Vận trình tình cảm hài hoà, ấm êm nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có một ngày thứ 4 - 5 thoải mái chẳng phải lo nghĩ khi được Tam Hội trợ mệnh. Mọi việc diễn ra trôi chảy đến không ngờ, bạn còn có thể đón tin vui bất ngờ trong ngày này nữa. Một dự án mà bạn tham gia bỗng đạt được thành tích cao hơn hẳn. 

Chính Quan càng khẳng định lựa chọn của bạn là hoàn toàn đúng đắn. Đó chính là chìa khóa để mở ra những thành công trong tương lai của bạn. Hãy tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đừng buông tay kể cả khi có khó khăn cản trở.  

Người tuổi Tuất có thể gặp được một người nào đó khiến bạn cảm thấy yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đừng ngại ngần, hãy tìm cách giữ liên hệ với đối phương rồi từ đó kéo gần khoảng cách, khiến đôi bên thêm hiểu về nhau.

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 16 - 17/11 ), duy nhất 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, bất ngờ lớn đang đợi, tiền tài đổ về tay, hỷ sự rơi trước ngõ, cuối năm cát khí tràn lan, thập phần vượng sắc vô biên - Ảnh 3
Chính Quan càng khẳng định lựa chọn của bạn là hoàn toàn đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

TOP 3 con giáp đúng khuya mai (16/11/2022), PHẬT BÀ ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, đào hoa nở rộ, gia đạo ấm êm

TOP 3 con giáp đúng khuya mai (16/11/2022), PHẬT BÀ ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, đào hoa nở rộ, gia đạo ấm êm

Đúng khuya mai, 3 con giáp này được phật bà ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, tiền đồ xán lạn, gia đạo ấm êm.

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