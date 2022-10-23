Tử vi 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022): 3 con giáp cầu được ước thấy, hưởng trọn lộc trời, quý nhân phù trợ, nổ lộc về tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 07:25

3 con giáp này họ có cơ hội thể hiện bản thân và những điều tốt đẹp sẽ đến với họ trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022), những người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ.

Những người tuổi Hợi nếu đang có ý định “nhảy việc” hay thử sức ở một vai trò mới, bản mệnh may mắn nên bạn có thể tiến hành ngay từ bây giờ sẽ có cơ hội tìm thấy công việc như ý.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022): 3 con giáp cầu được ước thấy, hưởng trọn lộc trời, quý nhân phù trợ, nổ lộc về tiền bạc - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022), những người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Vận khí của người này đang rất tốt, thậm chí có người còn tạo được cú bứt phá bất ngờ. Sắp tới, người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có thể tiến lên một vị trí mới, tìm được cách kiếm nhiều tiền hơn. Nhờ đó, cuộc sống cũng ngày một thăng hoa.

Vận trình tài lộc của Tý sẽ tốt hơn trong 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022), tài lộc không suy giảm mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Người này có thể nhanh chóng gia tăng tài lộc, việc kiếm tiền gặp nhiều thuận lợi. Nhờ vậy, cuộc sống của họ ngày một sung túc.

Tuổi Mão

Trong 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022) nữa tuổi Mão sẽ có lộc may mắn trên nhiều phương diện, nhất là sự nghiệp và tài lộc. Cát tinh vây xung quanh hỗ trợ con giáp này tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình.

Bản mệnh tuổi Mão đã có thể nhanh chóng tìm được thời cơ, đặc biệt trong 2 ngày đầu tuần (ngày 24,25/10/2022) tới Mão hãy phát huy tiềm năng vốn có. Con đường sắp tới suôn sẻ hãy lạc quan, tự tin vào năng lực của bản thân.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi mão

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