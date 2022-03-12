Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (14/3 - 15/3), vận may ùa đến, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 16:47

Tử vi dự báo, trong 2 ngày đầu tuần mới, có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Tý

Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, khó khăn và thất bại nhưng Tý chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ quyết tâm đổi đời, không ngừng hoàn thiện bản thân nên đã chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm giàu.

Trong 2 ngày đầu tuần mới, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân chiếu cố Tý sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, đây cũng chính là thời cơ vàng để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (14/3 - 15/3), vận may ùa đến, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần mới, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân chiếu cố Tý sẽ làm một hưởng mười - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều phiền phức trong công việc, chuyện tình cảm không thuận lợi, tài vận đình trệ khiến bạn chán nản không thôi. Tử vi có nói, 2 ngày đầu tuần, vận thế của Dần khởi sắc, Thần Tài chống lưng nên may mắn liên tiếp kéo đến.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng. Lời khuyên dành cho bạn trong thời gian này là hãy chú ý nắm bắt cơ hội hiếm có để đổi đời, kẻo lỡ hối hận!

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (14/3 - 15/3), vận may ùa đến, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
2 ngày đầu tuần, vận thế của Dần khởi sắc, Thần Tài chống lưng nên may mắn liên tiếp kéo đến - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Khôn ngoan, tinh tế lại có chí tiến thủ nên Thìn sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ. Dẫu mang mệnh phú quý nhưng Thìn chưa bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ làm việc để khẳng định tài năng của chính mình.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục trong 2 ngày đầu tuần mới. Tiền ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho tuổi Thìn. May mắn trong thời gian ngắn này khiến ai cũng phải ghen tị với bạn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần mới (14/3 - 15/3), vận may ùa đến, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của Thìn sẽ khởi sắc ngoạn mục trong 2 ngày đầu tuần mới - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 5 ngày tới (12/3 - 16/3), 3 con giáp 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Trong 5 ngày tới (12/3 - 16/3), 3 con giáp 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, có những bước tiến lớn trong vận mệnh.

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