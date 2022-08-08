Tử vi 2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022): 3 con giáp phúc khí đầy mình, Thần Tài phù trợ, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 06:57

3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022), con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm vài ngày tiêu cả năm cũng không hết.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022): 3 con giáp phúc khí đầy mình, Thần Tài phù trợ, phú quý khó ai bì, hứng vận may vô hạn - Ảnh 1
2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022), con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong 2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022) nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng trong 2 ngày đầu tuần (8-9/8/2022) này, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” ý chỉ 3 con giáp xui xẻo sau vào cuối tuần (14/8/2022) may mắn đâu không thấy, làm việc gì cũng dễ xảy ra sơ xuất, chuyện bé xé to, tài lộc tiêu hao nặng, mệt mỏi căng thẳng vô cùng

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” ý chỉ 3 con giáp xui xẻo sau vào cuối tuần (14/8/2022) may mắn đâu không thấy, làm việc gì cũng dễ xảy ra sơ xuất, chuyện bé xé to, tài lộc tiêu hao nặng, mệt mỏi căng thẳng vô cùng

Xin chia buồn cho 3 con giáp sau vào chủ nhật ngày 14/8/2022, cuối tuần người ta đi chơi, nghỉ ngơi còn bạn phải lao tâm vô một mớ hỗn độn và tiêu hao không ít tiền, nhưng chớ tiêu cực quá, mọi chuyện sẽ qua nhanh nếu bạn tu tâm tích đức nhiều.

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