Tử vi 2 ngày đầu tuần (31/10 - 01/11): 3 con giáp may mắn được quý nhân tương trợ, vận trình rực rỡ, tài lộc thăng hoa, vạn sự như ý

So với khoảng thời gian đã qua thì 2 ngày đầu tuần (31/10 - 01/11) sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Hợi. Trời sinh họ vốn là những người có đầy phúc khí và may mắn, tuy nhiên tuổi Hợi cũng không tránh khỏi những lúc phiền não về tiền bạc, không phải vì họ thiếu thốn nhưng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát khiến tuổi Hợi rơi vào bế tắc.

Nhìn chung, mọi thứ không tốt đẹp sẽ được giải quyết ổn thỏa vào 2 ngày đầu tuần (31/10 - 01/11). Những ai tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

Tuy nhiên, tài vận của tuổi Hợi bất ngờ thay đổi, có khả năng họ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và lấy lại những gì đã mất. Ngoài ra, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ lần này thì có thể sẽ được tận hưởng một cuộc đời giàu sụ và có địa vị trong xã hội.

2 ngày đầu tuần (31/10 - 01/11) sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp cầu toàn, luôn nỗ lực không ngừng để có được những gì mình khát khao. Họ thấy khó khăn không chùn bước, thấy thất bại không nản lòng nên trước sau gì cũng thành công. Với bản lĩnh, sự khôn ngoan của mình, cộng thêm được thần tài chiếu cố người tuổi Mùi sẽ có 2 ngày đầu tuần (31/10 - 01/11) đại phát đại phát đại lợi, làm đâu thắng đó.

Nắm chắc trong tay cơ hội thăng tiến, kiếm tiền dễ như trở bàn tay giúp Mùi đổi đời sau một đêm, thu nhập tăng chóng mặt. Mùi hãy yên tâm, may mắn, thành công sẽ đeo bám bạn không buông.

Tuổi Mão

Thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng nên Mão chưa bao giờ thiếu tiền, càng không phải là người hài lòng với hiện tại. Họ có quyết tâm, hăng say lao động để tiến thân, kiếm thật nhiều tiền. Mão chăm chỉ như thế không chỉ để cho bản thân ăn sung mặc sướng mà còn giúp gia đình mình khấm khá, sung túc, hạnh phúc hơn.

Càng về hậu vận Mão càng phát tài phát lộc, tiền chất chật nhà, gia đình luôn ấm êm viên mãn khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo