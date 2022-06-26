Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 27 - 28/6 ): Duy nhất 3 con giáp được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, vận khí lên hương, tình duyên đỏ thắm

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần 27 - 28/6/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tam Hợp giúp con giáp tuổi Dần hóa giải xung khắc bấy lâu nay mà bạn giữ trong lòng không dám nói ra. Người độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò thú vị với người khác giới, mở ra cơ hội tìm hiểu mới cho cả hai người trong tương lai.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, vì thế hãy luôn cố gắng nhé.

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, 2 ngày đầu tuần là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, 2 ngày đầu tuần là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như 2 ngày đầu tuần. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể suốt thời gian qua. Cấp trên ghi nhận và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo