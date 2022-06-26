Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 27 - 28/6 ): Duy nhất 3 con giáp được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, vận khí lên hương, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 13:34

Tử vi 2 ngày đầu tuần dự đoán những con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân nâng đỡ, thần phật dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần 27 - 28/6/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, vì thế hãy luôn cố gắng nhé.

Tam Hợp giúp con giáp tuổi Dần hóa giải xung khắc bấy lâu nay mà bạn giữ trong lòng không dám nói ra. Người độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò thú vị với người khác giới, mở ra cơ hội tìm hiểu mới cho cả hai người trong tương lai.

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 27 - 28/6 ): Duy nhất 3 con giáp được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, vận khí lên hương, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, 2 ngày đầu tuần là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch đầu tư, mở rộng kinh doanh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp nhờ khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn là con giáp càng quen biết lâu càng được yêu mến. Bạn nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ cho thấy trong gia đình, bạn thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Bạn muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái chứ không chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy.

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 27 - 28/6 ): Duy nhất 3 con giáp được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, vận khí lên hương, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Dưới sự nâng đỡ của Nhị Hợp, 2 ngày đầu tuần là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như 2 ngày đầu tuần. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể suốt thời gian qua. Cấp trên ghi nhận và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 27 - 28/6 ): Duy nhất 3 con giáp được QUÝ NHÂN bợ đỡ, THẦN PHẬT dẫn đường, công danh chói lọi, thu nhập tăng ngùn ngụt, vận khí lên hương, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 25/6: Top 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự rơi trước cửa, may mắn vây quanh, phú quý vinh hoa đến với bản mệnh, đời sau cực kì sung túc, viên mãn

Cuối ngày hôm nay 25/6: Top 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự rơi trước cửa, may mắn vây quanh, phú quý vinh hoa đến với bản mệnh, đời sau cực kì sung túc, viên mãn

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 25/6, những con giáp này có quà bất ngờ, phú quý vây quanh, phú quý vinh hoa, nửa đời sau sống trong nhung lụa, bản mệnh cực kì thăng hoa, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026