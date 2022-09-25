Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9): 3 con giáp đại cát đại lợi, từ đường tài lộc đến sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc, tới tấp đón vận may

Những cầm tinh con Rắn trời sinh giỏi giang, tháo vát hơn người. Họ cũng giản dị, vui vẻ, hòa đồng và dễ gần, cơ bản ai cũng yêu quý họ.

Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn họ cũng không nhụt chí, nản lòng, càng trở ngại càng rèn luyện cho họ sự nỗ lực và ý chí sắt đá.

Người tuổi Rắn có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, đi đâu cũng có bạn bè. Một trong những điểm nổi bật khác ở người tuổi này là bạn rất kiên trì, quyết tâm bám đuổi mục tiêu tới cùng.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), người tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, vận thế ngày càng vượng phát.

Sang năm nay, con giáp có dự định làm ăn, đầu tư thì nên tiến hành sớm vì tài vận của bạn rất tốt, mưu sự ắt thành, mọi thứ đều thành công mĩ mãn ngoài mong đợi.

Người làm công ăn lương thì sẽ sớm được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Tóm lại, nhiều tin vui sẽ gõ cửa người tuổi Tỵ trong năm này.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), người tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, vận thế ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ thông minh, tài trí, nhanh nhẹn hơn người, họ luôn biết tận dụng các cơ hội làm giàu để kiếm tiền, đổi đời.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng. Họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng, đồng thời hộ tá bạn trên từng bước tới thành công.

Đặc biệt tài vận sẽ đến với họ trong ngày mai, nếu nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Thân kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý, cuộc sống bước sang trang mới.

Đừng tình duyên của Thân trong năm nay cũng rất tốt, những người đã có đôi có cặp dự báo có hỷ sự, tin vui mang thai. Người còn độc thân cũng sớm tìm được một bờ vai chia sẻ và có khả năng tiến tới hôn nhân.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn là người có tài năng, trí tuệ hơn người. Họ còn rất bộc trực, ngay thẳng, có tấm lòng bao dung, nhân hậu, thương yêu người khác. Người tuổi này nhiều tham vọng, giàu ý chí vươn lên và không chịu sống an phận thủ thường.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), vận khí của người tuổi Hợi ngày càng mạnh. Được Thần Tài để mắt, nâng niu, tài vận, công danh của con giáp này đều vượng hơn so với năm cũ.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng, phát tài phát lộc nhanh chóng.

Đường công danh hanh thông, đường tình duyên của con giáp này trong năm cũng rất vượng. Đôi lứa yêu nhau thì thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Những người còn độc thân thì sẽ sớm tìm được nửa kia trong năm Tân Sửu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.