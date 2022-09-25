Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9): 3 con giáp đại cát đại lợi, từ đường tài lộc đến sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc, tới tấp đón vận may

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 08:46

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên dưới đây nhé.

 

Tuổi Tỵ

Những cầm tinh con Rắn trời sinh giỏi giang, tháo vát hơn người. Họ cũng giản dị, vui vẻ, hòa đồng và dễ gần, cơ bản ai cũng yêu quý họ.

Người tuổi Rắn có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, đi đâu cũng có bạn bè. Một trong những điểm nổi bật khác ở người tuổi này là bạn rất kiên trì, quyết tâm bám đuổi mục tiêu tới cùng.

Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn họ cũng không nhụt chí, nản lòng, càng trở ngại càng rèn luyện cho họ sự nỗ lực và ý chí sắt đá.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9),  người tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, vận thế ngày càng vượng phát.

Sang năm nay, con giáp có dự định làm ăn, đầu tư thì nên tiến hành sớm vì tài vận của bạn rất tốt, mưu sự ắt thành, mọi thứ đều thành công mĩ mãn ngoài mong đợi.

Người làm công ăn lương thì sẽ sớm được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Tóm lại, nhiều tin vui sẽ gõ cửa người tuổi Tỵ trong năm này.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9): 3 con giáp đại cát đại lợi, từ đường tài lộc đến sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc, tới tấp đón vận may - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9),  người tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, vận thế ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ thông minh, tài trí, nhanh nhẹn hơn người, họ luôn biết tận dụng các cơ hội làm giàu để kiếm tiền, đổi đời.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng. Họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng, đồng thời hộ tá bạn trên từng bước tới thành công.

Đặc biệt tài vận sẽ đến với họ trong ngày mai, nếu nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Thân kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý, cuộc sống bước sang trang mới.

Đừng tình duyên của Thân trong năm nay cũng rất tốt, những người đã có đôi có cặp dự báo có hỷ sự, tin vui mang thai. Người còn độc thân cũng sớm tìm được một bờ vai chia sẻ và có khả năng tiến tới hôn nhân.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn là người có tài năng, trí tuệ hơn người. Họ còn rất bộc trực, ngay thẳng, có tấm lòng bao dung, nhân hậu, thương yêu người khác. Người tuổi này nhiều tham vọng, giàu ý chí vươn lên và không chịu sống an phận thủ thường.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (26,27/9), vận khí của người tuổi Hợi ngày càng mạnh. Được Thần Tài để mắt, nâng niu, tài vận, công danh của con giáp này đều vượng hơn so với năm cũ.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng, phát tài phát lộc nhanh chóng.

Đường công danh hanh thông, đường tình duyên của con giáp này trong năm  cũng rất vượng. Đôi lứa yêu nhau thì thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Những người còn độc thân thì sẽ sớm tìm được nửa kia trong năm Tân Sửu.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này gánh vàng còng lưng, tiền tiêu nửa đời sau chỉ sợ không hết, của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở