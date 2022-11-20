Tử vi 2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022): Top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, việc làm ăn vượng tài vượng lộc, tài lộc nở rộ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 21:37

3 con giáp này có 2 ngày đầu tuần cực kì viên mãn.

 Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng nằm trong top con giáp may mắn về tài lộc, gặt hái được nhiều thành công bất ngờ trong cuối tuần này. 2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022), tuổi Dậu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó.

Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Không chỉ tài lộc, tất cả mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, êm đẹp. May mắn đeo bám không buông giúp người cầm tinh con Gà có những ngày cuối tuần viên mãn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022): Top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, việc làm ăn vượng tài vượng lộc, tài lộc nở rộ không ai sánh bằng - Ảnh 1
2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022), tuổi Dậu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022), tuổi Tỵ chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ cuối tuần là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Tỵ có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Chủ nhật chính là ngày tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra.

Tuổi Mão

2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022) Thần Tài cũng luôn ở bên hỗ trợ con giáp này. Tuổi Mão tiền nhiều như nước, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này đâu.

2 ngày đầu tuần (21,22/11/2022) thu nhập của những chú Mèo chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi mão

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