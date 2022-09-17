Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp chạm tay vào danh vọng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vàng bạc chất đầy ắp

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 10:07

Sách Trời đã chỉ, trong thời gian 2 ngày đầu tuần này, 3 con giáp may mắn đón tài lộc nở rộ, sự nghiệp dần dần đi vào quỹ đạo.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Đây là quãng thời gian tốt để con giáp này xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Bạn chỉ cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, con giáp này sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp chạm tay vào danh vọng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vàng bạc chất đầy ắp - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày đầu tuần con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Con giáp này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp chạm tay vào danh vọng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vàng bạc chất đầy ắp - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tuần con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Với thực lực của bản thân nên trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc.

Bản mệnh có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19/9 - 20/9), 3 con giáp chạm tay vào danh vọng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vàng bạc chất đầy ắp - Ảnh 3
Với thực lực của bản thân nên trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Theo dự báo tử vi, trong 2 ngày đầu tuần mới, có 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc cực phát, tài vận bùng nổ bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi đầu tuần tử vi thứ 7 Tử v ngày 17/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 59 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 54 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng