Tử vi 2 ngày đầu tuần (15-16/8), THẦN TÀI Gọi tên 3 con giáp ĐÓN ĐẦU TÀI LỘC, vận may mỉm cười, GIÀU SANG BẤT CHẤP, lắm vàng nhiều bạc, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 19:43

Theo sách tử vi chỉ rõ, sao may mắn sẽ chiếu có cho 3 con giáp này trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8).

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi luôn có vận may khiến người khác phải ghen tỵ. Người khác thường thấy tuổi Hợi chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, lười làm nhưng không bao giờ thấy họ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, hết tiền. Lý do là do vận quý nhân của họ mạnh.

Người tuổi Hợi rất niềm nở, vui vẻ và dễ gần nên họ thường có rất nhiều bạn bè. Một khi đã kết giao bạn bè, người tuổi Hợi sẽ rất nhiệt tình, rộng rãi nên đương nhiên luôn được mọi người yêu quý. Họ luôn trung thành với một quan niệm sống rõ ràng là “có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng”. Đó là lí do, khi gặp khó khăn, họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ hết mình của người khác.

 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (15-16/8), THẦN TÀI Gọi tên 3 con giáp ĐÓN ĐẦU TÀI LỘC, vận may mỉm cười, GIÀU SANG BẤT CHẤP, lắm vàng nhiều bạc, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Hợi rất niềm nở, vui vẻ và dễ gần nên họ thường có rất nhiều bạn bè. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Vận đỏ của người tuổi Dậu trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8) cũng cực kì tốt luôn nhé. Không chỉ có duyên trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

2 ngày đầu tuần (15-16/8) là tháng may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Dậu. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

2 ngày đầu tuần (15-16/8), người tuổi Dậu làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ dẫn đầu danh sách những con giáp tuy lười biếng nhưng lại không bao giờ lo thiếu tiền. Tuổi Thìn được mọi người đánh giá là khá lười biếng. Họ thậm chí dành cả ngày chỉ để ngồi nguyên một chỗ nghịch điện thoại, chơi điện tử. Họ luôn tìm mọi lý do để thoái thác công việc, nhưng một khi họ đã quyết tâm làm thì chắc chắn kết quả sẽ thành công hơn cả mức mong đợi.

Những người khác có thể phải mất 2 giờ mới hoàn thành công việc nhưng người tuổi Thìn chỉ cần trong vòng 1 giờ là mọi chuyện đâu vào đấy. Tại thời điểm quan trọng, họ cho mọi người thấy được tài năng thực sự của bản thân. Vì thế đừng nghĩ họ ngồi chơi cả ngày mà kết luận họ là người vô dụng nhé.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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