Tử vi 2 ngày đầu tuần (15-16/8), THẦN TÀI Gọi tên 3 con giáp ĐÓN ĐẦU TÀI LỘC, vận may mỉm cười, GIÀU SANG BẤT CHẤP, lắm vàng nhiều bạc, sung túc viên mãn

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi luôn có vận may khiến người khác phải ghen tỵ. Người khác thường thấy tuổi Hợi chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, lười làm nhưng không bao giờ thấy họ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, hết tiền. Lý do là do vận quý nhân của họ mạnh.