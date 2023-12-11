Tử vi 2 ngày đầu tuần (11/12-12/12), Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 06:45

Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công việc được tiến hành thuận lợi bù đắp những phương diện khác không được may mắn. Bản mệnh vừa thể hiện được năng lực, lại vừa phát huy được thế mạnh của mình, nhờ đó mà vận trình sự nghiệp ngày càng rộng mở. Nguồn thu nhập tăng rõ rệt giúp bản mệnh cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại của bản thân và gia đình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vui vẻ. Tình yêu lứa đôi đem lại cảm giác hạnh phúc, viên mãn cho những người trong cuộc. Tình yêu của con giáp này trở thành điểm đến lý tưởng của không ít người ngoài kia.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11/12-12/12), Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu cố trong thời gian tới. Thời tới cản không nổi, những người đã giàu sẽ càng giàu hơn. Người đang gặp khó khăn cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập. Bản mệnh vốn quan tâm đến danh tiếng và tài sản nên đây là cơ hội tốt để hiện thực hóa mục tiêu của mình. 

Chuyện tình cảm có bước tiến mới. Công việc sớm được giải quyết ổn thoả, bạn có nhiều thời gian hơn dành cho những người thân yêu trong gia đình. Việc chủ động chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ trong lòng giúp các cặp đôi càng thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11/12-12/12), Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp gỡ những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Người làm công việc tự do hay kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh khá hòa hợp, êm ấm. Bạn đã tìm được cảm giác bình yên bên đối phương sau những lần trải qua thăng trầm, biến động trong cuộc sống. Người độc thân tuổi mày cần cởi mở hơn để nâng cao cơ hội tìm kiếm người bạn đời phù hợp với mình.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11/12-12/12), Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của dư dả, tha hồ sống trong nhung lụa đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Sau hôm nay, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 2 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng