Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/1 - 2/1): Top 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 12:11

Trong vòng 2 ngày đầu tuần, những con giáp may mắn này sẽ vô cùng giàu có, vận khí hanh thông, thành công hơn người.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính nhờ sự chăm chỉ nhún ngường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Dậu giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Dậu khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Trong 2 ngày đầu tuần, tiền tài của tuổi Dậu lại càng thắm đỏ, tài lộc không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn này, cứ vơi lại đầy nên bạn cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc đi nhé!

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/1 - 2/1): Top 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Chính vì thế mà thành công đến với tuổi Thìn rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ.

Trong 2 ngày đầu tuần, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Trong lúc này, tuổi Thìn không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/1 - 2/1): Top 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dần sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo. Trong bất cứ công việc gì họ cũng muốn phải hoàn thành tốt nhất. Bản mệnh là một trong những con giáp có phúc khí nhất.

Đặc biệt, trong thời gian này, cả tình duyên hay sự nghiệp của người tuổi Dần đều vô cùng viên mãn. Người tuổi Dần họ luôn muốn vươn lên những đỉnh cao mới. Cuộc đời của người tuổi Dần luôn có quý nhân song hành, mọi việc suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Dần hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1/1 - 2/1): Top 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 12 mở túi hứng tiền, cuối tháng mua nhà tậu xe, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên

Giữa tháng 12 mở túi hứng tiền, cuối tháng mua nhà tậu xe, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt, hưởng phúc báo vô biên

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian từ giữa đến cuối tháng 12, mọi kế hoạch của bạn đang tiến triển vô cùng suôn sẻ. Hãy cố gắng để gặt hái trái ngọt nhé.

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