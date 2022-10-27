Tử vi 2 ngày cuối tuần: Tam Hợp chỉ điểm, 3 con giáp cầu tài được tài, ước lộc được lộc, may mắn rực rỡ, cuộc sống bình yên, gia đạo ấm êm

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này có vận khí hanh thông, tài lộc dồi dào nên làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Ảnh minh họa: Internet Cơ hội thăng chức, tăng lương sẽ đến với bạn như một điều hiển nhiên, và đồng nghiệp thì cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục chứ không thể có lời dị nghị nào khác. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi. Tuổi Mùi Trời sinh tuổi Mùi là những người sống hiền lành, sống tình cảm, luôn dĩ hòa vi quý và không quá quan trọng vật chất. Tuy vậy nhưng người tuổi Mùi lại mưu cầu một cuộc sống bình yên đủ đầy bên người thân, nên họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm được cơ hội đổi đời. Người tuổi Mùi vốn có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ, bất kể họ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày này, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần gặp hỷ sự, cuộc sống của tháng sau không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền vì phúc lành luôn ở bên cạnh bạn, chỉ cần sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên đến. Cùng chờ xem những điều thành công phía trước nhé! Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến là con giáp hiền lành, hòa đồng nên có nhiều bạn bè. Trong công việc, họ thông minh, sắc sảo hơn người, có khả năng phân tích và tầm nhìn xa trông rộng. Khi làm bất cứ điều gì, con giáp tuổi Hợi suy xét, tính toán cẩn thận. Vì vậy, họ thường tự tin với quyết định của mình và ít khi mắc sai lầm. Ảnh minh họa: Internet Thời gian này, tài lộc của người tuổi Hợi vượng phát từng ngày. Con giáp này không ngừng hoàn thiện bản thân, có nhiều quyết định đúng đắn cho công việc. Con giáp tuổi này biết được rằng thành công không đến với ai một cách dễ dàng. Vì vậy, họ cố gắng, nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức rộng mở. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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