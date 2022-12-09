Tử vi 2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12) được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, 3 con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc.

Họ sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, 2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12). Với sự trợ giúp của sao Quốc Ấn sao chủ về đường công danh, tài lộc, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, đặc biệt tiền kiếm được không ít, đảm bảo cho họ có một cuộc sống vô cùng sung túc, dư dả.

Do đó, tuổi Tý nên biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết sức để gặt hái được nhiều thành tựu cho bản thân.

2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12). Với sự trợ giúp của sao Quốc Ấn sao chủ về đường công danh, tài lộc, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12), tuổi Dậu là 1 trong những con giáp được Thần tài chiếu cố nồng hậu nhất. Họ nhận được những khoản đãi lớn liên quan đến chuyện tiền bạc, khiến nhiều người khác phải ghen tị.

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ vì sao chủ về phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống chiếu rọi vào 2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12), tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì không lo thiếu tiền tiêu.

Đặc biệt, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội tốt này vì 2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12), tình hình sẽ không còn thuận lợi được như hiện tại và họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Tuổi Ngọ

2 ngày cuối tuần (ngày 10,11/12), tuổi Ngọ lại có vận may ngược dòng, có được mức thu nhập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đây là thời điểm tuổi Ngọ được quý nhân trợ giúp, đón nhiều cơ hội tốt trong công việc. Do đó, tuổi Ngọ hãy tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của mình để biến thời cơ trở thành tiền bạc, đem lại cuộc sống dư dả cho bản thân và gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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